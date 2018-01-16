‘2017 yılının en güçlü pasaportları’ listesinde Türkiye pasaportunun sıralaması.
Yaramazlara biraz batar!
‘2017 yılının en güçlü pasaportları’ listesinde Türkiye pasaportunun sıralaması.
TBMM’de yaptığı konuşmada ‘Kürdistan’ dediği için ‘genel kuruldan geçici olarak çıkarılma’ cezası alan HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’e 12 bin 322 lira para cezası verildi.
İstanbul’daki İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri’nin medikal firmalara toplamda 600 milyon TL’ye yakın borcu olduğu ve borçların da dört yıl gecikmeli ödendiği bildirildi.
ABD’deki ‘Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi’nin (NCMEC) bilgisayar IP’sini tespit ederek güvenlik güçlerine bildirdiği çocuk pornocusu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi çıktı. Türkiye’de misafir öğrenci olarak bulunan M.M. tutuklandı.
Eski İstanbul Barosu başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, çarşamba günü Taksim’de bir otelde düzenleyeceği basın toplantısıyla CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayacak.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmenin ardından ‘Avrupa Birliği’den (AB) Türkiye’ye B planı mı geliyor’ tartışmaları başladı.