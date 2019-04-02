Diken

Yaramazlara biraz batar!

430 milyon

ABD’li beyzbolcu Mike Trout, takımı Los Angeles Angels’la kontratını 12 yıl uzatma konusunda ‘prensipte’ anlaştı. Trout, 430 milyon dolarlık (yaklaşık 2.3 milyar lira) anlaşma resmiyete döküldüğünde tarihin en pahalı kontratına imza atmış olacak.

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