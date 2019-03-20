430 milyon dolar: ABD’li beyzbolcu spor tarihinin en pahalı kontratına imza atacak

ABD’li beyzbolcu Mike Trout, takımı Los Angeles Angels’la kontratını 12 yıl uzatma konusunda ‘prensipte’ anlaştı. Trout, 430 milyon dolarlık (yaklaşık 2.3 milyar lira) anlaşma resmiyete döküldüğünde tarihin en pahalı kontratına imza atmış olacak.

Fotoğraf: Reuters

CNN International’daki habere göre anlaşma Amerika Ulusal Beyzbol Ligi’nin yıldızlarından olan 27 yaşındaki Trout’a yılda yaklaşık 36 milyon dolar (yaklaşık 197 milyon TL) kazanç sağlayacak.

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Ligde iki kez en değerli oyuncu seçilen Trout, anlaşmayla Meksikalı boksör Canelo Alvarez’in geçen yıl 11 maç için internet yayın platformu DAZN ile yaptığı 365 milyon dolarlık (yaklaşık 2 milyar lira) anlaşmayı sollamış olacak. Trout ayrıca Philadelphia Phillies beyzbol takımıyla geçen ay 13 yıl için 330 milyon dolara (1.8 milyar lira) anlaşmaya varan ve ‘beyzbol liginin en yüksek ücreti alan sporcusu’ olan Bryce Harper’ı da geride bırakacak.

Futbol dünyasında ise kontratı 2021’de sıona erecek olan Barcelona’nın Arjantinli golcüsü Lionel Messi yılda 80 milyon dolar (yaklaşık 438 milyon lira) kazanıyor.