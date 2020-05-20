43 yaşındaki hemşire ‘corona’ öncesi ve sonrası fotoğrafını paylaştı: Herkesin başına gelebilir

“Bunun herkesin başına gelebilceğini göstermek istedim. Genç veya yaşlı olmanız, başka hastalığınızın olup olmaması fark etmiyor.” ABD’de yaşayan 43 yaşındaki hemşire Instagram hesabından paylaştığı Covid-19 tedavisi öncesi ve sonrası fotoğrafıyla bu mesajı vermek istiyor.

Fotoğraf: Instagram

San Francisco’da yaşan hemşire Mike Schultz entübe edilerek solunum cihazına bağlandığı altı haftalık yoğun bir tedavi süreci geçirdi.

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“Çok güçsüzdüm, hastalığın en sinir bozucu taraflarından biri buydu. Telefonu tutamıyordum bile, çok ağır geliyordu. Mesaj yazmam imkansızdı, ellerim titriyordu” diyerek anlatıyor hastalığını.

Altta yatan herhangi bir hastalığı olmayan, haftanın neredeyse her günü spor yapan hemşire hastalık öncesi 86 kilo ağırlığındaydı. Haftalar süren tedavi sonrasında ilk kez yemek yiyebildiğinde ise yalnızca 63 kiloydu.

Başta salgını ciddiye almadığını söyleyen Schultz “Beni etkilemeyecek kadar genç olduğumu düşündüm, biliyorum çoğu insan böyle düşünüyor ama bu herkesin başına gelebilir” diyor.

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İlk olarak 16 Mart’ta kendini biraz kötü hissetmiş. Ondan bir hafta önce Miami’de “Ellerimizi sık sık yıkarız, bir şey olmaz” diye düşünerek bir festivale katılmış. Aynı festivale katılan en az 38 kişiye daha virüs bulaştığı ve üçünün hayatını kaybettiği sonradan ortaya çıktı.

İki gün sonra ateşi yükselip nefes almakta güçlük çekince acilen hastaneye gitti. Dört gün boyunca burnunda oksijen desteği verilmesi yeterli olmayınca daha büyük bir hastaneye sevk edildi. Dört haftadan uzun bir süre entübe halde tedavisi devam eden Schultz önceki gün taburcu edildi.