43 milyon 500 bin

Deniz ve akarsuları atık sularla kirlettiği gerekçesiyle son iki yılda toplam 1053 işletmeye para cezası verildiği bildirildi.
SON HABERLER
Eski AK Partililer parti kurabilir mi, kurarsa ne olur?
LEVENT GÜLTEKİN [email protected] @acikcenk Eski Ak Partililerin yeni bir parti kurmaya hazırlandığı söyleniyor. Buna göre Ahmet Davutoğlu bir parti kurma hazırlığında ve epeyce mesafe kat etti. Bir diğer iddiaya göre ise Abdullah Gül’ün desteklediği, başında Ali Babacan’ın bulunduğu ayrı bir ekip de parti kurma hazırlığında. Bu iki ekibin birleştirilmeye çalışıldığı da söyleniyor. Benim edindiğim bilgilere […]
İşadamı ekonomik belirsizlikten yakındı: Tarot falı açacağız
Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, ekonomide öngörü yapamamaktan yakınarak, “Ekonomistler bile öngörü yapamıyor. Neredeyse falcı getirip tarot açalım diyeceğiz” dedi.
TSK’da ‘FETÖ’ soruşturması: 67’si muvazzaf 101 kişi hakkında gözaltı kararı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda ‘FETÖ’ soruşturmaları kapsamında 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan asker şüphelilerin 67’si muvazzaf (görev başında) asker olup halen aktif görevde. Diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı. İstanbul’da ‘FETÖ’ soruşturması: 295 muvazzaf askere gözaltı kararı TSK’da ‘FETÖ’ operasyonu sürüyor: Muvazzaflar dahil 309 gözaltı kararı
TCDD: Çorlu’daki tren kazasında kusurumuz yok
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Tekirdağ’da 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında herhangi bir kusurunun bulunmadığını savundu.
Sonuçlarına ‘inanılmayan’ anketler yenilendi, yine CHP çıktı
Avrasya Kamuoyu ve Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz yaptıkları anketlerin sonuçlarına bazen kendilerinin de inanmadığını ve tekrar anket yaptıklarını, sonuçların önemli bazı illerde yine CHP’yi gösterdiğini söyledi.