Diken

Yaramazlara biraz batar!

43 milyon 500 bin

Deniz ve akarsuları atık sularla kirlettiği gerekçesiyle son iki yılda toplam 1053 işletmeye para cezası verildiği bildirildi.

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Eski AK Partililer parti kurabilir mi, kurarsa ne olur?

LEVENT GÜLTEKİN [email protected] @acikcenk  Eski Ak Partililerin yeni bir parti kurmaya hazırlandığı söyleniyor. Buna göre Ahmet Davutoğlu bir parti kurma hazırlığında ve epeyce mesafe kat etti. Bir diğer iddiaya göre ise Abdullah Gül’ün desteklediği, başında Ali Babacan’ın bulunduğu ayrı bir ekip de parti kurma hazırlığında. Bu iki ekibin birleştirilmeye çalışıldığı da söyleniyor. Benim edindiğim bilgilere […]

TSK’da ‘FETÖ’ soruşturması: 67’si muvazzaf 101 kişi hakkında gözaltı kararı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda ‘FETÖ’ soruşturmaları kapsamında 101 şüpheli hakkında  gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan asker  şüphelilerin 67’si muvazzaf (görev başında) asker olup halen aktif görevde. Diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı. İstanbul’da ‘FETÖ’ soruşturması: 295 muvazzaf askere gözaltı kararı TSK’da ‘FETÖ’ operasyonu sürüyor: Muvazzaflar dahil 309 gözaltı kararı

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