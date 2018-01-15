43 milyar 752 milyon

Merkez Bankası’nın Kasım 2017 dönemine ilişkin açıkladığı 12 aylık cari işlemler açığı (dolar).
Yaramazlara biraz batar!
Merkez Bankası’nın Kasım 2017 dönemine ilişkin açıkladığı 12 aylık cari işlemler açığı (dolar).
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a destek veren AKP’liler, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e pankartla mesaj gönderdi: “Bay Kemal’in kayığı, binmez adamın ayığı.”
Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın kendisine derdini anlatınca dilenci muamelesi yaptığı kanser hastası kadın hayatını kaybetti.
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yeniden aday olması konusunda başlatılan imza kampanyasına, yeniden aday olmayacağını söyleyerek karşı çıktı.
Konya’daki Selçuk Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikte Ülkü Ocakları Konya il yöneticilerine uzun namlulu tüfek hediye edildi. Üniversite inceleme başlattı.
Türkiye’nin PKK’nın Suriye uzantısı olarak gördüğü PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim, olası ‘Afrin operasyonu’na uluslararası güçlerin göz yummayacağını söyledi.