Diken

Yaramazlara biraz batar!

43 milyar 752 milyon

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Merkez Bankası’nın Kasım 2017 dönemine ilişkin açıkladığı 12 aylık cari işlemler açığı (dolar).

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