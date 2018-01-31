43 kentte 94 kişiyi ‘terör’ diye dolandırıp 13 milyonluk vurgun yapmışlar: 370 tutuklama

Şanlıurfa’nın Harran ve Akçakale ilçelerinde geçen yıl toplamda 13 milyon lira haksız kazanç edilde ettikleri öne sürülen 370 kişi tutuklandı.

DHA’dan Ali Leylak’ın haberine göre iki ilçede Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan’ın talimatıyla telefon dolandırıcılarına yönelik soruşturma başlatıldı.

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Çete üyelerinin telefonla insanları arayarak “Terör örgütüyle bağlantınız var; vereceğimiz hesaplara para yatırırsanız dosyadan isminizi sileriz” dedikleri tespit edildi.

Nasıl çalışıyorlar?

Dolandırıcıların aralarında profesör, iş adamı, savcı, siyasetçi ve avukatların da bulunduğu birçok kişiyi dolandırdığı saptandı.

Hafta içi saat 09.00- 17.00 saatlerinde çalışan dolandırıcıların, Suriyeliler üzerine çıkardıkları cep telefonu hatlarıyla aradıkları kişilerden parayı banka hesaplarına yatırmasını istediği, bir taraftan da parayı alacak arkadaşlarını bankaya yönlendirdikleri tespit edildi.

Dolandırıcıların para bankadan çekildikten sonra ödemeyi yapan kişiye “İşleminiz tamamlandı, bir sıkıntı olursa arayın, teşekkürler” deyip telefon kapattığı belirlendi.

370 tutuklama

Soruşturma kapsamında dolandırıcıların 2017’de 43 kentte 94 kişiyi aynı yöntemle dolandırarak toplamda 13 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirtildi. Şimdiye dek 370 kişi tutuklandı.

Operasyonlar sürüyor. Harran’da geçen günlerde 17 kişi gözaltına alındı, yedi kişi aranıyor.

Pişkin dolandırıcı

Bazı çete üyelerinin aradıkları kişilerin verebilecekleri altın, para veya değerli eşyalarının olmadığını görünce kendilerinin dolandırıcı olduğunu ifade edip bir daha bu tür telefonları açmamaları yönünde telkinlerde bulundukları da tespit edildi.