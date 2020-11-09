BioNTech ve Pfizer’in ‘corona’ aşısı 43 bin denekte yüzde 90 koruma sağladı

Alman BioNTech ve ABD’li Pfizer’ın işbirliğiyle geliştirilen corona aşısının faz 3 aşamasının ön sonuçları yüzde 90’ın üzerinde başarı sağlandığını ortaya koydu.

Fotoğraf: BioNTech

Pfizer’in CEO’su Albert Bourla verile “İnsanlık ve bilim adına müthiş bir gün” diye açıkladı.

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Verilere göre öncesinde hastalığı geçirdiğine dair herhangi bir kanıt bulunmayan gönüllülerin yüzde 90’ında aşı Covid-19’a karşı koruyucu etki gösterdi.

Bilim dünyası en az yüzde 75 koruma sağlayan bir aşı arayışı içindeyken yüzde 60 oranında korumanın bile kabul edilebilir olduğu da gündeme gelmişti.

Sonuçlar bir grup uzmandan oluşan bağımsız kurul Data Monitoring Comittee (Veri İzleme Komitesi) analizlerine dayanıyor.

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Analizlere göre aşı deneylerine katılan 43 bin 538 gönüllü arasında 94 Covid-19 vakası görüldü.

Vakaların aşı vurulan gönüllülerle placebo alanlar arasında bölündüğü belirtildi.

Aşının ikinci dozdan yedi gün sonra yüzde 90’ın üzerinde etkili olduğu görüldü.

Bu, iki dozdan oluşan aşının ilk dozdan 28 gün sonra koruyucu etkisinin başladığını anlamına geliyor.

Faz 3’ü ilk sonuçlarına göre aşının önemli bir yan etkisi de görülmedi.