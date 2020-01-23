Antalya’nın Kumluca ilçesinde, simitçi fırınında çalışan 21 yaşındaki Furkan Kudret Öz’e, bisikletiyle kırmızı ışıkta geçtiği ve kask kullanmadığı gerekçesiyle 420 liralık ceza uygulandı. Cezaya itiraz eden Öz, “Daha önce başıma böyle bir şey gelmemişti” dedi.