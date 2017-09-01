42 yıllık şirket: İzmir merkezli Recep Can Kuruyemiş’e kayyım atandı

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İzmir merkezli Recep Can Kuruyemiş’e ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında kayyım atandı.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre, Recep Can Kuruyemiş Tarım ve Gıda Ürünleri San. ve Tic. Limited şirketi ile Recep Can Bitkisel Dermo Kozmetik Ürünler Ticaret unvanlı iki şirkete kayyım atandı.

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1975 yılında kurulan Recep Can Kuruyemiş’in İzmir’de çeşitli şubeleri ve Torbalı’da büyük bir kuruyemiş işleme ve paketleme fabrikası da bulunuyordu.

Şirketin kurucusu Recep Can’ın 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçtığı iddia edilmişti.