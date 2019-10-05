Diken

Yaramazlara biraz batar!

42 yıldır ‘acı haberler’in kupürlerini biriktiriyor

Diyarbakır’da yaşayan Mahmut Bayram (60), 42 yıldır okuduğu günlük gazetelerdeki ‘acı haberleri’ kupürlerini kesip saklıyor.

Fotoğraf: DHA

İnsanların okuduğu haberleri bir süre sonra unuttuğunu söyleyen Bayram, eski ve yeni haberler arasındaki tek farkın yer ve zaman olduğunu söyledi.

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Türkiye ve dünyadan topladığı haberlerde, mağdurların ağırlıklı olarak kadın ve çocuklar olduğunu gözlemlediğini belirten Bayram kupür kesme alışkanlığını şöyle anlattı: “Gazeteleri 1975’te Diyarbakır Lice’de deprem olduktan sonra okumaya başladım. 1977’den itibaren acı olayların haberlerini keserek toplamaya çalıştım. Bunları okuyunca kahroluyorum. Tanık olduğum olaylarda insanları barıştırmak için çok çabaladım. Alacak verecek için, bir avuç toprak için, bir keçi-koyun için onlarca insanı öldürüyorlar. Yıllar sonra da yüzlerce hayvanı kesip barıştırıyorlar. İşte bu cehaleti yok etmek için, birçok projelerim vardı, birçok düşüncelerim vardı. Yıllarca bunları kalbimde taşıdığım için acı olayları değerlendirmek için kupürleri kestim.”

Bağlar ilçesinde yaşayan, elektrik tamircisi Bayram, 1990’lara ait olan, Bangladeş’teki ölen bir çocuğun cansız bedeninin bulunduğu kupürü göstererek, “Bu fotoğrafla 2015’te ölen Aylan bebeğin fotoğrafı arasında hiçbir fark yok” ifadelerini kullandı.

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