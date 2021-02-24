42 yıl önce bulunan cansız bedenin kime ait olduğu DNA karşılaştırması sayesinde anlaşıldı: Cinayeti kimin işlediği araştırılıyor

ABD’nin Arizona eyaletinde, 42 yıl önce cansız bedeni bulunan ve cinayete kurban gittiği belirlenen kişinin DNA karşılaştırılması sonunda kimliği tespit edildi.

Fotoğraf: New York Post

14 Şubat 1982’de, bir otoyolun kenarında bulunan cansız bedenin, Aralık 1981’de evinden kaçan Carolyn Eaton’a ait olduğu belirlendi.

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Polisin açıklamasında, 17 yaşındayken evden kaçan Eaton’ın kimliği saptanmadan, kamuoyunda, cesedi Sevgililer Günü’nde bulunduğu için ‘Valentine Sally’ olarak adlandırıldığı anımsatıldı.

Bir sürücüye yardım eden polis tarafından cansız bedeni bulunan Eaton’ın yıllarca saptanamayan kimliğinin, DNA verilerinin kaydını tutan bir şirketle işbirliği yapılması sonucunda tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Şirketin veri tabanı sayesinde Eaton’ın aile üyelerinden birinin DNA’sına ulaştık. Cesetten alınan DNA örneği ile örtüşen, şirketin veri tabanındaki DNA örneğinin Eaton’ın kuzeni olduğunu anladık. Ailenin yaşadığı St. Louis’e gidip bilgilerine başvurduk. Ablalaları, yıllar önce evden kaçan bir kardeşleri olduğunu söyledi.”

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Ailenin altı kızından biri olan Eaton’ın cansız bedeni bulunduğunda ölümünün üzerinden iki hafta geçtiği belirtilen açıklamada, “Ölüm nedenini kesin olarak saptamak mümkün olmamıştı. Ama bundan sonraki hedef onun nasıl ve kim tarafından öldürüldüğünü aydınlatmak” dendi.