42 gündür kayıp olan kadın ormanlık alanda ölü bulundu: Bir gözaltı

Samsun’da 42 gündür kayıp olan kadın ormanlık alanda ölü bulundu.
Atakum ilçesinde geçen yıl 17 Aralık’ta evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan iki çocuk annesi Arzu Aygün’ün (35) yakınları Denizevleri Polis Merkezi’ne kayıp başvurusunda bulundu.
Aygün’ü bulmak için çalışma başlatan polis, birlikte yaşadığı öne sürülen M.C.’yi gözaltına aldı.
M.C, emniyetteki ifadesinde Aygün’ü otomobilinde öldürdüğünü ve Terme ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi’nde ormanlık alana attığını itiraf etti.
Şüphelinin ifadesi doğrultusunda polis ekipleri, kadının cesedini ormanlık alanda buldu.