41’inci yıldönümünde, Maraş katliamında ölenler anıldı

Kahramanmaraş’ta 41 yıl önce meydana gelen olaylarda hayatını kaybedenler anıldı. Erenler Kültür Derneği ve Tertip Komitesi Başkanı Müslüm İbili, Maraş katliamının devlet içindeki karanlık güçler tarafından yapıldığını belirterek, “Sadece Alevilerin değil, tüm insanların vicdanlarında sorgulaması gereken bir sorun” dedi.

Fotoğraflar: DHA

19-26 Aralık 1978’de ölenler için anma programı yürüyüşle başladı. Yürüyüşe, HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turgut Öker, Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Hüseyin Güzelgül, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, Britanya Alevi Birlikleri Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil, Demokratik Alevi Dernekleri Genel Başkanı Musa Kulu, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ercan Geçmez’in aralarında olduğu isimler ile vatandaşlar katıldı.

Ölenlerin fotoğraflarının olduğu pankartı taşıyan kalabalık, zaman zaman slogan atarak Erenler Kültür Derneği Cemevi’ne yürüdü. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı programda, Alevi dedeleri Dua okuyup mum yaktı. Ardından ölenlerin anısına karanfil bırakıldı.

‘Devlet içindeki karanlık güçler yaptı’

İbili şunları söyledi: “İnanıyoruz ki Maraş halkı da barış, kardeşlik ve hoşgörü içerisinde ayrışmayı değil, kucaklaşmayı arzu etmektedir. Katliam hazırlıkları, 4 Nisan 1978’de mahallemizde bulunan kahvenin taranması, Sabri Özkan dedenin katledilmesi ve birçok vatandaşımızın yaralanmasıyla başlar. Maraş’ta gelişigüzel sağa sola atılan bombalarla ortam ısıtılır. Devlet içerisine yerleşmiş karanlık güçlerin ve işbirlikçileri tarafından yapılan Maraş katliamının çok ağır sonuçları olmuştur. Devletin resmi rakamlarına göre 111 kişi hayatını kaybetmiş, binden fazla yaralı, 552 ev, 289 iş yeri tahrip edilmiş ve 8 oto yakılmıştır.”

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise herkesin ölen yakınlarının mezarının olması istediğini belirterek şöyle devam etti: “Bir an evvel mezar yerlerinin gösterilmesi gerekiyor. Bir girişimimiz oldu. Umarım, önümüzdeki yıl buraya geldiğimizde bu konuda aydınlanmış olarak geliriz. İkincisi, her sene söylüyorum, yine söyleyeceğim, Genelkurmay arşivleri bir an önce açıklanmalı, bu arşivler incelenmeli ve bütün detaylar ortaya çıkartılmalı. Bütün detaylar ortaya çıkartılırsa kim ne yaptı, nasıl yaptı, kimler öncülük yaptı, kimler toplumu bu noktaya getirdi onların hepsi orta çıkar.”

Anma programı, semah gösterisi ile sona erdi.