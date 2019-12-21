Diken

Yaramazlara biraz batar!

41’inci yıldönümünde, Maraş katliamında ölenler anıldı

Kahramanmaraş’ta 41 yıl önce meydana gelen olaylarda hayatını kaybedenler anıldı. Erenler Kültür Derneği ve Tertip Komitesi Başkanı Müslüm İbili, Maraş katliamının devlet içindeki karanlık güçler tarafından yapıldığını belirterek, “Sadece Alevilerin değil, tüm insanların vicdanlarında sorgulaması gereken bir sorun” dedi.

Fotoğraflar: DHA

19-26 Aralık 1978’de ölenler için anma programı yürüyüşle başladı. Yürüyüşe, HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turgut Öker, Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Hüseyin Güzelgül, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, Britanya Alevi Birlikleri Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil, Demokratik Alevi Dernekleri Genel Başkanı Musa Kulu, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ercan Geçmez’in aralarında olduğu isimler ile vatandaşlar katıldı.

Reklam

Ölenlerin fotoğraflarının olduğu pankartı taşıyan kalabalık, zaman zaman slogan atarak Erenler Kültür Derneği Cemevi’ne yürüdü. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı programda, Alevi dedeleri Dua okuyup mum yaktı. Ardından ölenlerin anısına karanfil bırakıldı.

‘Devlet içindeki karanlık güçler yaptı’

İbili şunları söyledi: “İnanıyoruz ki Maraş halkı da barış, kardeşlik ve hoşgörü içerisinde ayrışmayı değil, kucaklaşmayı arzu etmektedir. Katliam hazırlıkları, 4 Nisan 1978’de mahallemizde bulunan kahvenin taranması, Sabri Özkan dedenin katledilmesi ve birçok vatandaşımızın yaralanmasıyla başlar. Maraş’ta gelişigüzel sağa sola atılan bombalarla ortam ısıtılır. Devlet içerisine yerleşmiş karanlık güçlerin ve işbirlikçileri tarafından yapılan Maraş katliamının çok ağır sonuçları olmuştur. Devletin resmi rakamlarına göre 111 kişi hayatını kaybetmiş, binden fazla yaralı, 552 ev, 289 iş yeri tahrip edilmiş ve 8 oto yakılmıştır.”

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise herkesin ölen yakınlarının mezarının olması istediğini belirterek şöyle devam etti: “Bir an evvel mezar yerlerinin gösterilmesi gerekiyor. Bir girişimimiz oldu. Umarım, önümüzdeki yıl buraya geldiğimizde bu konuda aydınlanmış olarak geliriz. İkincisi, her sene söylüyorum, yine söyleyeceğim, Genelkurmay arşivleri bir an önce açıklanmalı, bu arşivler incelenmeli ve bütün detaylar ortaya çıkartılmalı. Bütün detaylar ortaya çıkartılırsa kim ne yaptı, nasıl yaptı, kimler öncülük yaptı, kimler toplumu bu noktaya getirdi onların hepsi orta çıkar.”

Reklam

Anma programı, semah gösterisi ile sona erdi.

SON HABERLER

Yerli ve milli yılbaşı ağacımız

Twitter’da meraktan bir anket sorusu sordum: “Yılbaşı için evinizde çam ağacı süslüyor musunuz?” Eve çam ağacı alıp süslemek, aslında bir Noel faaliyeti, bunu biliyorum. Ancak özellikle yılbaşı diye zaman belirttim, zira Türkiye’de Hıristiyan olmayan çoğunluk çam ağacını Noel için değil yılbaşı için süslüyor.

Büyükada’daki faytoncular açlık grevi kararı aldı, ‘Atları salarız’ dedi

İstanbul Valiliği’nin, ‘Adalar’daki atların ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara koşulmasını üç ay süreyle durdurması’ kararının ardından, Büyükada’daki faytoncular durakları terk etmeme ve açlık grevi başlatma kararı aldı. Faytoncular odası başkanı, atları adaya başıboş şekilde salacakları tehdidinde bulundu.

Binlerce insan İdlib’den Türkiye sınırına göç yolunda

Suriye’nin kuzeybatısında, hükümet karşıtı silahlı muhalifler ve Heyet Tahrir üş-Şam (HTŞ) adını alan el-Kaide’nin Suriye uzantısı el-Nusra kontrolündeki İdlib bölgesine yönelik Rusya ve Suriye hükümet güçlerinin hava saldırılarından kaçan binlerce insanın, Türkiye sınırına yöneldiği bildiriliyor.

İmamoğlu, eylemci grupla görüştü: İBB, Adalar’daki sorunu tamamen çözecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar’daki atlar için İBB önünde eylem yapan grupla görüştü. Belediyenin Saraçhane’deki merkezi önünde at ölümlerini protesto eden eylemcilerden yedisiyle makam odasında bir araya gelen İmamoğlu, Adalar’daki hayvanların ve fayton sorununun, kısmen elektrikli araçlarla da çözülerek tümüyle İBB’nin kontrolüne geçeceğini açıkladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...