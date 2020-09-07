41 yıl önce sahile vuran cesedin sırrını çözmeye çalışıyorlar: Tek ipucu parmağındaki alyans

Britanya’da, 41 yıl önce sahile vuran bir erkek cesedinin sırrının çözülmesi için çalışma başlatıldı.

Fotoğraf: BBC

1979’da Scilly Adaları sahiline vuran cansız bedenin birkaç aydır suda olduğu belirlendi. Kimliğine işaret eden tek ipucu ise parmağındaki yüzüktü. Alyansın üzerinde, ‘Georgio And Katrina 1956’ yazıyordu. Ancak cesedin kime ait olduğu, nasıl öldüğü aydınlatılamadı.

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Kayıp kişileri bulmayı, kimliği tespit edilemeyen cesetlerin kime ait olduğunu aydınlatmayı amaçlayan bir merkez bünyesindeki polis ve bilim insanları dosyayı yeniden açtı.

South Wales ve Central Lancashire Üniversiteleri’nden uzmanlar, polis ve adli tıp uzmanlarıyla güçbirliği yaparak cesedin kime ait olduğunu, nasıl öldüğünü çözmek için kolları sıvadı.

South Wales Üniversitesi’nde kriminoloji derslerine giren ve ekipte yer alan Dr. Cheryl Allsop şunları söyledi: “Plajda bulan bu ceset 40 yılı aşkın süredir soruşturmada görev yapan, akıbetini çözmeye çalışan herkesi uğraştırdı. Ama sonuç alınamadı. Zor olduğunu biliyoruz. Ama bu kez sosyal medya aracılığıyla iletişim ve modern teknolojinin yardımıyla aydınlatabileceğimizi umut ediyoruz.”

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Konuyla ilgili bilgi sahibi olanların kendileriyle iletişim kurmalarını isteyen Allsop, “En ufak bilgi kırıntısı bile bazen meseleyi aydınlatacak ipucu olabilir” ifadelerini kullandı.