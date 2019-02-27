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Yaramazlara biraz batar!

408 bin

Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre geçen yıl Türkiye’de üniversite öğrenimini yarıda bırakanların sayısı yüzde 92 artışla 408 bini aştı.

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AYM’den Kavala’ya nispet gibi karar: 13 aylık duruşmasız tutukluluk, ihlaldir

Tutuklanmasının üzerinden 13 ayı aşkın zaman geçmesine rağmen mahkemeye çıkarılmayan Osman Kavala’nın yaptığı başvuruyu bir yılı aşkın süredir görüşmeyen Anayasa Mahkemesi (AYM), 13 aylık tutukluluğu süresince hâkim karşısına çıkarılmayan başka bir vatandaşın yaptığı başvuruda ihlal kararı verdi.

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