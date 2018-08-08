400 gramlık ekmeği 1 liradan satınca rakiplerin dava açtığı fırıncı: Kar ediyorum

Bursa’da fırıncılık yapan Kazım Balaban, 400 gramlık ekmeği 1 liradan satınca rakip fırıncılar dava açtı.

“Her ekmekte kâr ediyorum” diye konuşan Balaban, mahkemenin atadığı bilirkişinin iş yerine bile gelmeden rapor hazırlandığını öne sürdü. Rapora göre, Balaban sattığı fiyat üzerinden yılda 365 bin lira zarar ediyor.

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İHA’nın haberine göre, Mustafakemalpaşa ilçesinde 40 yıldır fırıncılık yapan Balaban uzun süredir uygun fiyata ekmek sattını için diğer fırıncılar tarafından haksız rekabete sebep olduğu gerekçesiyle mahkemeye verildi.

İlçedeki mahkeme Balaban’la ilgili iddiaları değerlendirmek üzere davada bilirkişi görevlendirdi.

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‘Kendime özel imalatım var’

Bilirkişinin 1 liraya satılan ekmeğe, 1 lira 65 kuruşluk maliyet çıkarttığını vurgulayan Balaban, “O rapora göre, her ekmekte 65 kuruş zarar ediyorum. Günde bin 500 ekmek çıkarttığımı farz edersek günde bin lira zarar ediyorum. Ayda 30, yılda 365 bin lira zarar çıkıyor. 20 yıllık zararım 7 trilyonu buluyor. Ama ben zarar etmiyorum” diye konuştu.

Unu yüklü miktarda ve nakit aldıkları için maliyetin düştüğünü, işyerinin mülkünün kendisine ait olduğunu ve sadece kendi fırınında elden satış yaptığını ifade eden Kazım Balaban, “Düşük maliyeti vatandaşın lehine kullanıyoruz. Ekmeği ucuza satıyoruz. Ben kar ediyorum. Nakit iş yapıyorum. Bütün girdilerim ekonomik olduğu için vatandaşa yansıtıyoruz. Kendime özel imalatım var” dedi.

Balaban’a göre Ticaret Bakanlığı’nın bu işi düzenlesi, ekmek fiyatların da serbest bırakılması gerekiyor.

‘Bu ekmek hem ucuz, hem kaliteli’

Fırının kendi mülkü olduğunu ifade eden Balaban, belirlenen bilirkişinin yaptığı hesapta her gün 135 lira kira maliyeti eklediğini söyledi. Rapora itiraz eden fırıncı “Yeni bilirkişi raporundan umutlu değilim” dedi.

Fırından alışveriş yapan vatandaşlar ise “Bu ekmek hem ucuz, hem kaliteli. Piyasada aynı ekmek 3-4 lira civarında. Niye oradan alalım. Bu adam zararına ekmek satamaz. Ben inanmıyorum. Ama hakkını arayacak. Bilirkişi gelip, fırında araştırma yapması lazım” diye konuştu.

Ekmeği almak için 17 kilometre yol gidiyor

Çeltikçi Köyü’nden Mustafakemalpaşa merkeze geldiğini ifade eden başka bir vatandaş ise şunları söyledi: “Ekmek almak için her gün 8 lira yol parası veriyorum. Buraya 17 kilometre uzaklıkta oturuyorum. Ucuz ekmek bizim aile bütçemize bin lira civarında katkı yapıyor. Köyde şu ekmek 4 lira. Dört tane aldığım zaman 16 lira.”

Başka bir vatandaş ise “Ekmek fiyatları ucuz. Mustafakemalpaşa’ya taşınalı altı sene oldu. En iyi fırın burası. Bu adam millet için çalışıyor. Her yerden ekmek aldım, bunun gibi ekmek görmedim” dedi.