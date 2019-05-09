Diken

Yaramazlara biraz batar!

400 bin

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye’de 92 bin 165 öğretmen açığı bulunduğunu açıkladı. Atama bekleyen öğretmen sayısı ise 400 bin.

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...