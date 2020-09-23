‘400 bin’ tartışması: TRT, sunucu Düzen’in aldığı ücreti açıkladı

TRT Spor, ‘Stadyum’ adlı futbol programının moderatörlüğünü yapan ve 400 bin lira aylık ücret aldığı iddia edilen Ersin Düzen’in 27 bin 500 lira aldığını açıkladı.

Fotoğraf: TRT Spor

TRT Spor’un açıklaması, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel’in kurumun ‘Stadyum’ programı için ödediği yapım ücretine ilişkin olduğu iddia edilen bir belgeyi Twitter’da paylaşmasından sonra geldi.

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Ersin Düzen’in kanaldan ayda 400 bin lira aldığını iddia edilmiş, Düzen de bunu yalanlayarak, bu ispatlanırsa işini bırakacağını söylemişti. Konu medyanın gündemine oturmuştu.

Program başına 34 bin 370 lira

Belgede çeşitli yapımlar için program başına ne kadar hizmet alım ücreti ödendiğine ilişkin bilgiler yer alıyor.

Belgeye göre ‘Stadyum’ için program başına 34 bin 370 lira ödeniyor. Haftada dört program yayınlandığı düşünülürse bu ayda toplam 412 bin 440 liraya varıyor.

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Ancak belgede bunun ne kadar bir kısmının Düzen’e ödendiği bilgisi yer almıyor.

27 bin 500 lira

TRT Spor bugün yayımladığı kamuoyu duyurusunda şu ifadeleri kullandı:

“Haftada dört gün taze içerikle yayınlanan ve Türkiye’nin en çok izlenen spor programı olan ‘Stadyum’un 10 yıldır moderatörlüğünün yanı sıra özel röportajlar ve maç anlatımları da yapan Ersin Düzen’e yeni yayın döneminde yapılan yüzde 10 artışla aylık 27 bin 500 TL hizmet bedeli ödenmektedir.

Ersin Düzen’e, belirtilen bu ücretin dışında başka bir ödeme yapılmamaktadır.”

‘Ayda 140 bin lira’

Gazeteci Fatih Altaylı ise bugünkü köşe yazısında TRT üst yönetiminden adının açıklanmasını istemeyen birinin kendisini aradığını ve “Düzen’in TRT’de yapmakta olduğu program için 2017 yılında ayda 400 bin TL+KDV aldığı doğru bir bilgidir” dediğini ifade etti.

Ersin Düzen’le ayda kaç program olursa olsun 400 bin lira+KDV sabit ücretle anlaştıklarını söyleyen yetkili, “Teknik altyapıyı yani kamera, varsa montaj falan gibi işler TRT imkanları ile biz sağlardık. Program başı 100 bin lirayıprogram arkadaşlarına nasıl bölüştürürdü bilmeyiz. Ancak konu TBMM’de gündeme gelince kendisinden TRT yönetimi olarak detay döküm istemiştik. Galiba şahsına aldığı para aylık 140 bin lira idi” dedi.