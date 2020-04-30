400 bin liralık trafo çalmaya çalışırken yakalandılar

Afyonkarahisar’da üç kişi, fabrikadan 400 bin liralık trafoyu çalmaya çalışırken yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Afyonkarahisar Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu olayları ve hırsızlık şüphelilerinin takibi ve yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak operasyonlara başladı. Yaklaşık iki aylık takip sonucunda F.B.’nin, tarım arazilerinde kurulu elektrik trafoları ve büyük işletmelerdeki değeri yüksek bakır kabloları çaldığı belirlendi.

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F.B. ve onunla birlikte harkete eden iki şüphelinin, Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki PVC fabrikasından hırsızlık yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Ekipler, üç kişiyi fabrikaya ait 400 bin TL değerindeki trafoyu çalmaya çalışırken yakaladı.

Kentte iki hırsızlık olayına daha karıştıkları belirlenen üç şüpheli, haklarında yasal işlem başlatılarak cumhuriyet başsavcılığına sevk edildi.