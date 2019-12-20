Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, üretim yapacak çiftçilere 400 ton yem bitkisi tohumunun bedava verileceğini duyurdu.
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Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası
Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.
Ne izlesek: Üç film önerisi
Bu hafta online platformlarda yayınlanan yapımlardan seçtik.
Aynı iş yerinde çalıştığı kadını öldürdü, ‘haksız tahrik’ indirimi ile 18 yıl ceza aldı
İstanbul Maltepe’de 30 Mart 2019 tarihinde sabah saatlerinde aynı iş yerinde çalıştığı Fatma Şengül’ü evinin önünde silahla öldüren Zeynel Akbaş, oy çokluğu ile ‘Haksız tahrik altında öldürme’ suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Genel başkan seçilen Davutoğlu, Erdoğan’a yanıt vermeyi sürdürdü: Kadim dostum
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni kurulan Gelecek Partisi (GP) Kurucular Kurulu Toplantısı’nda genel başkanlığa seçildi. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, kendisinin başbakanlığı bırakırken yaptığı konuşmaya atıfta bulunarak, “Sadece bir şeyi söylemek herhalde yeterlidir: Özellikle başbakanlık, genel başkanlık görevini bıraktığı zaman bu arkadaşlardan birinin yaptığı konuşmayı dinlemişseniz veya dinlerseniz her şey orada mevcut” sözleri ile ilgili olarak, ‘Kriz doğmasın diye, bütün acısını içine gömerek söz konusu konuşmayı yaptığını’ söyledi. Erdoğan’ın ‘kadim dostu’ olduğunu belirten Davutoğlu, milletvekili transferi konusundaki tartışmalara değinerek, ‘Siyasette doğal olmayan yöntemlere başvurmayı düşünmediğini’ ifade etti.
Sayın muhalefet, hiç olmazsa ‘Laiklik uf oluyor’ diyebilseniz!
MURAT SEVİNÇ 1982 Anayasası dönemindeki bitip tükenmez anayasa tartışmalarının, en bitip tükenmeyen başlıklarından biri ‘ilk üç madde’ meselesidir. Anayasa’nın dördüncü maddesine göre ‘değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez’ maddeler. 12 Eylül ‘asli’ kurucu iktidarı tarafından devletin-cumhuriyetin temel ilkeleri olarak benimsenmiştir. Maddedeki ‘değiştirilemezlik’ sınırlaması ile anlatılmak istenen nedir, tek bir sözcüğün mü yoksa ‘temel’ ilkelerin değişmezliği […]