40 yıldır mağarada yaşıyordu, kaymakamlık kulübe yapınca: Devletin yaptığı güzel olur

Balıkesir’de 40 yıldır mağarada yaşayan İskender Gündüz (74) kendisi için Bigadiç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yaptırılan 10 metrekarelik kulübeye taşındı.

Fotoğraf: DHA

Daha önce yaşadığı mağaraya 25 metre mesafede olan kulübe 10 bin 325 liraya mal oldu. Ayrıca Gündüz’ün su ihtiyacını karşılaması için kulübenin dışına su tankı kondu. 675 liralık yaşlılık aylığıyla olan ve gıda yardımı alan Gündüz, kendisi için yaptırılan kulübe için “Buraya emek harcanmış, burası kulübe değil ev. Devletin yaptığı güzel olur” dedi.

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Gündüz’ün 12 Eylül mağdurlarından olup cezaevinden çıktığından bu yana insanlara ve devlete küskün olduğunu belirten Akyar Mahallesi muhtarı Evrim Ayhan, 40 yıldır köyün dışında mağarada yaşayan Gündüz’ün yaşadıklarını şöyle anlattı: “Biz de kendi imkanlarımız doğrultusunda yanına gelip giderken ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. İskender amcanın daha önce yaşadığı mağara maden aramak için açılmış bir tüneldi. Orası göçük yaptığından burada bulunan bir mağara ağzı gibi bir çukura kendi imkanları ile taş duvar örmüş, bir sığınak yapmıştı. 11 yıldır da burada yaşıyordu. Burası da çok küçük olduğu için durumu ilçe kaymakamımıza bildirdik. Sağ olsunlar böyle bir yer yaptılar. Mağarada yaşarken yürüyemiyordu, felç geçirmişti şimdi buraya taşındığında iyileşme sürecine geçti. Ayağa kalkıyor, yürüyor, kendi işini yapıyor. Sağlığı sıhhati yerinde. 675 TL yaşlılık aylığı geliyor. Biz de bu parayla ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İki kardeşi var, ikisi de köyde ev gösterdiler yanımızda kalsın diye, kabul etmedi. Kendisine muhtarlıkça başka bir yer gösterdik orayı da kabul etmedi. İnsanlardan kaçıyor, uzak yaşıyor. Yaşadığı mağaradan 25 metre mesafedeki bu klübeye zor ikna ettik. Şimdilik hayatından memnun gözüküyor.”