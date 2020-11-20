40 yaşındaki Emine hemşire Covid-19’a yenik düştü

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Covid-19’a yakalanan 40 yaşındaki hemşire Emine Ezen’in hayatını kaybettiğini duyurdu.
İki çocuk annesi Ezen’in ölüm haberi müdürlüğün internet sitesinden paylaşıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz şunları kaydetti: “Mesai arkadaşımız, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanemizde hemşire olarak görev yapan Emine Ezen yakalandığı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sağlık camiamıza baş sağlığı dilerim.”
2 Kasım’da tanı konulan Ezen, görev yaptığı hastanede tedaviye alındı. 4 Kasım’da sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Bursa Şehir Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edildi.
Ezen, yoğun bakımda 15 gün tedavi gördü. Ancak, doktorların tüm müdahalesine rağmen önceki gün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.