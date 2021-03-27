40 yıllık gurme Vedat Milor bile şaştı kaldı: Pudra şekerinin burundan tüketilebildiğini bilmiyordum

Gurme Vedat Milor, aracında kokain kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan AKP’li Kürşat Ayvatoğlu’nun “Pudra şekeriydi” savunmasını ti’ye aldı.
AKP’nin genel merkezinde büro personeli olarak çalıştığı açıklanan Ayvatoğlu, aracında uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınmış, sonra da serbest bırakılmıştı. Ayvatoğlu, savunmasında “Kokain değil pudra şekeriydi” demişti.
Twitter’dan paylaşım yapan Milor, “Utandıran itiraf: 40 senedir yemekle içli dışlı olmama rağmen pudra şekerinin burundan tüketilebildiğini bilmiyordum” diye yazdı.
Milor, ‘restoran eleştirmenliğinde eksilerinin birikmeye ve artılarının önüne geçmeye başladığını’ dile getirdi.