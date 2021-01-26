40 milyon liralık kaçak eşya bulunan depoya baskın: Milyonlarca balon, binlerce oyuncak ele geçirildi

İstanbul’da bir depoya düzenlenen operasyonda 40 milyon lira değerinde kaçak eşya ve malzeme bulundu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar ilçesindeki bir depoda gümrük kaçağı ve Türkiye’ye farklı beyanlarla kaçak girişi yapılan eşyaların bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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Dün Mahmutbey Mahallesi’ndeki depoya baskın düzenlendi.

Depoda piyasa değeri 40 milyon lira olan 25 milyon karnaval balonu, 35 bin dijital ve manuel oyuncak, 2 bin 82 biblo hediyelik eşya, 650 saç kesme makinesi ve hırdavat eşyası bulundu. Adreste bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Kaçak eşya ve malzemeler emniyete sergilendi.