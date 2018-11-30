40 milyon hedefi uzak değil: İlk 10 ayda 35 milyonu aşkın turist geldi

Türkiye’ye gelen turist sayısı 2018’in ilk 10 ayı itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 22.4 artışla 35 milyon 571 bin 419 oldu. Rakamlar 2018 için açıklanan 40 milyon turist hedefinin uzak olmadığını gösteriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı istatistiklere göre, ekimde Türkiye’ye gelen turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25.48 artışla 3 milyon 755 bin 467 olarak kaydedildi.

Ekimde gelen turistlerin yüzde 1.30’u günübirlikçi.

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Ocak-ekim döneminde gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu illerin sıralaması da şöyle:

1 – Antalya: 12 milyon 8 bin 939 (yüzde 33)

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2 – İstanbul 11 milyon 340 bin 81 (yüzde 31,88)

3 – Edirne: 3 milyon 249bin 373 (yüzde 9.13)

4 – Muğla 2 milyon 702 bin 403 (7,60)

5 – Artvin: 2 milyon 65 bin 403 (yüzde 5.81)