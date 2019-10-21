40 milyar lira hedeflenen ‘imar barışı’nda gelir 23 milyar lirada kaldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ‘imar barışı’ kapsamında 3 milyon 599 bin 867 adet ‘yapı kayıt belgesi’ başvurusu yapıldığını ve toplamda 23 milyar 523 milyon 609 bin 133 lira ödeme alındığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Başvurular 8 Haziran 2018’de başlamış, 31 Ekim 2018’de sonlandırılması planlanan uygulama cumhurbaşkanı kararıyla 31 Aralık 2018’e kadar uzatılmıştı.

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Vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen düzenleme, 31 Aralık 2017’den önceki ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsıyor.

Dönemin çevre ve şehircilik bakanı Mehmet Özhaseki uygulamada yaklaşık 40 milyar lira gelir beklendiğini açıklamıştı.

Bakan Kurum, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in bu düzenlemeye ilişkin soru önergesini yanıtladı.

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CHP’li Gürer’in soruları

Gürer’in soruları şöyle:

Söz edilen imar affından yararlanan kişi sayısı ve bu bağlamda yatırılan para tutarı ne kadardır?

Bu binalardan deprem dayanıklılığı test edilen var mıdır?

7269 sayılı Afetler Kanunu’na göre bakanlar kurulu kararıyla ‘Afete Maruz Bölge’ sınırları içinde yer alan yapılara bedeli alınmak suretiyle ‘yapı kayıt belgesi’ düzenlenerek imar barışı kapsamına alınmış mıdır?

İmar affıyla afete maruz kalabilecek bölgelerde, Hazine’ye ait arazilerde, orman, kıyı, mera alanlarında, milli parklar, kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin özel alanlarda ve dere yataklarında inşa edilmiş her türlü kaçak tesis ve yapılar için de yapı kayıt belgesi verilmiş midir? Sayısı kaçtır illere göre dağılımı nedir?

Bakandan cevaplar

Bakan Kurum sorulara şöyle yanıt verdi:

“3194 sayılı imar Kanununun Geçici 16’ncı maddesinin (9). ve (11). fıkralarında sayılan yapılar ve alanlar dışında kalan diğer bütün alanlardaki 31/12/2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olarak yapılmış yapılar/aykırılıklar için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden müracaat edilmesi, yapıya ilişkin bilgilerin beyan edilmesi ve yapı kayıt bedelinin ödenmesi şartıyla Yapı Kayıt Belgesi e-Devlet sistemi üzerinden alınabilmektedir.

Yapı Kayıt Belgesi Sisteminde yapılan sorgulama neticesinde; İmar Barışı kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapıldığı başvuru sahipleri tarafından beyan edilen yapılar için 08.06.2018 – 28.08.2019 tarihleri arasında toplamda 3.599.867 adet Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapılmış ve toplam 23.523.609.133,65 TL ödeme gerçekleştirilmiştir.

Yapı Kayıt Belgesi başvuru sisteminde taşınmazların mülkiyet durumuna ilişkin ‘özel mülkiyet’ ve ‘Hazine mülkiyeti’ olarak iki seçenek bulunduğundan, afete maruz kalabilecek bölgelerde, orman arazisinde, kıyı, mera alanlarında, milli parklar, kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin özel alanlarda ve dere yataklarında kalan yapılar için hangi alanda kaldığı belirtilmeksizin ‘Hazine mülkiyeti’ seçildiğinden belirtilen alanlardaki yapı kayıt belgesi başvurularının sayısına ilişkin sistemde istatistiki veri bulunmamaktadır.”