40 kişi bir kamyonette: Kazada iki Suriyeli işçi hayatını kaybetti

Bursa’da yaklaşık 40 tarım işçisini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.
Kaza, bugün Yenişehir-İnegöl yolunun 7’nci kilometresinde sabah saatlerinde meydana geldi.
Fasulye toplamaya giden Suriyeli işçileri taşıyan Sinan Aslanalp yönetimindeki kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kazada yaralanan 37 kişi hastanelere kaldırıldı.
İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülen 40 yaşındaki Badie Muhammed ve 17 yaşındaki Gül Abdu burada hayatını kaybetti.
Durumu ağır dört kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.
Suriyeli işçilerin üç aydır Yenişehir’de kiraladıkları ucuz evlerde kaldıkları, günlük 50 lira yevmiyeyle tarla ve bahçelere çalışmaya gittikleri öğrenildi.