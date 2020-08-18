40 ilde ‘FETÖ’ operasyonu: 30’u muvazzaf asker, 41 şüpheliye gözaltı

İzmir merkezli 40 ilde, ‘FETÖ‘nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 37’si muvazzaf 54 şüpheliden 41’i gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

İzmir başsavcılığının, FETÖ’nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün ‘mahrem imamları’ olarak nitelendirilen örgüt yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen 54 şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlatıldı.

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Operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 30’unun TSK’de aktif olarak çalıştığı, 11’inin ise ihraç edilmiş olduğu belirtildi.

Tamamı astsubay olan şüphelilerin, 24’ünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 13’ünün Jandarma Genel Komutanlığı, 10’unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, yedisinin de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup olduğu ifade edildi.

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Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar devam ediyor.