40 günlük bebeği kapının önüne bıraktı; ‘Babasına ders vermek istedim’ dedi

Adana’da yaşayan Ayşe E., 40 günlük kızı Masal’ı, dini nikah kıyarak birlikte yaşadığı Celal Y.’nin erkek kardeşinin kapısının önüne bıraktı ve kaçtı. Polisin, kundağa bıraktığı nottaki telefon numarasından ulaştığı Ayşe E., emniyetteki ifadesinde Celal Y.’nin, Masal ve kendisiyle ilgilenmediğini öne sürerek ders vermek için bebeği kapı önüne bıraktığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Ayşe Y.’nin Masal’ı Seyhan ilçesindeki evinin kapısının önüne bıraktığı, Celal Y.’nin erkek kardeşi, kapının önünde bebeği bulunca polise haber verdi. Polis ve sağlık ekipleri eve gitti. Masal bebeğin annesini, kundağa bıraktığı kağıttaki telefon numarasından arayan polis, “40 günlük bebek bırakılır mı? Sen nasıl bir annesin? Kocanla arandaki problemleri böyle mi çözüyorsun” dedi.

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Bebek, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Anne ve babası ise ifadeleri alınmak üzere emniyete çağrıldı. Celal Y., Adana’da olmadığı için emniyete gitmedi. Ayşe E. polise ifade verdi.

“Bizimle hiç ilgilenmiyordu ders vermek istedim” diyen Ayşe E.’nin kızı Masal’ı ailenin kabul etmemesi durumunda Sevgi Evleri’nden birine yerleştirileceği açıklandı.