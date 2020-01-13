Ülke genelinde 2019’un 11 aylık döneminde yabancılara konut satışı en yüksek seviyeye ulaşarak yüzde 32’lik artışla 40 bin 616 oldu. Rakamın yıl sonunda 45 bini aşması bekleniyor.
SON HABERLER
Almanya’yı yenen A Milli Kadın Voleybol takımı olimpiyata gitmeye hak kazandı
Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya’yı 3-0’la geçen A Milli Kadın Voleybol takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazandı.
Türkiye’de şeriat tehlikesi var mı?
“Yapamazsınız”, “Buna gücünüz yetmez”, “Toplum buna müsaade etmez” gibi hamasi sloganlarla bu gidişatı durduramayacağımızı artık görmemiz gerekiyor.
Mısır, Libya’da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediğini açıkladı
Mısır, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in anlaşması sonucu Libya’da ilan edilen ateşkesi desteklediğini açıkladı.
Sayıştay raporu: TCDD 2018 yılında 2.5 milyar zarar etti
Sayıştay’ın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) ilişkin denetim raporuna göre 2018 yılını 1 milyar 695 milyon lira zararla kapatmayı planlayan TCDD bir yılda 2 milyar 558 milyon lira zarar etti.
Irak’ta ABD askerlerinin de kullandığı üsse saldırı, dört asker yaralandı
Irak’ta ABD askerlerinin de kullandığı Balad hava üssüne dün saldırı düzenlendi, saldırıda dört Irak askeri yaralandı.