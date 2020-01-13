Diken

Yaramazlara biraz batar!

40 bin

Ülke genelinde 2019’un 11 aylık döneminde yabancılara konut satışı en yüksek seviyeye ulaşarak yüzde 32’lik artışla 40 bin 616 oldu. Rakamın yıl sonunda 45 bini aşması bekleniyor.

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