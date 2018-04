40 bin şirketi temsil eden TÜRKONFED: Bilançolar zarar yazıyor, bu sürdürülemez

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Türkiye ekonomisi seçime, artan şirket borçlarının gölgesinde gidiyor. TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, “Son yıllarda giderek daha fazla dövizle borçlanan iş dünyası, ciddi anlamda bilanço bozulmalarıyla karşı karşıya” dedi.

Türkiye özel sektörünü temsil eden en büyük sivil toplum kuruluşu olan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) 40 bine yakın şirketi temsil ederken, Türkiye dış ticaretinde yüzde 83’lük paya sahip.

DW TÜRKÇE’den Aram Ekin Duran’a konuşan TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, “Şu anda firmaların çoğunda çok ciddi kur zararı var. Bilançolar zarar yazıyor. Bu durum sürdürülebilir değil. Son bir ayda TL’de yaşanan yüzde 8 civarında değer kaybı, ne yazık ki Türkiye’nin siyasi huzursuzluğundan kaynaklanan bir durum” diye konuştu.

Merkez Bankası verilerine göre şubat sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku 2017 yıl sonuna göre yüzde 5 artışla 122 milyar 9 milyon dolara yükseldi. Son birkaç ay içerisinde Türkiye’nin önde gelen sermaye gruplarından Yıldız Holding, Doğuş Holding ve Unit Holding, bankalardan borç yapılandırması talebinde bulundu.

Erken seçimin bir an önce yapılması ve gelecek yeni hükümetin hızla yatırım iklimini canlandıracak adımlar atması gerektiğini vurgulayan TÜRKONFED başkanı, ‘son 20 yıldır döviz geliri olmayan şirketlerin dolar ve avro ile borçlandığını’ dile getirip “Şirketler bir an önce bu konuda geçen yıl olduğu gibi, hükümetten yeni destekler ve kalıcı reformlar bekliyor. Ancak şu an seçim süreci başladı ve önümüzdeki 2 ay boyunca maalesef yeni bir adım atılmayacak ve şirketlerin zararı artacak” değerlendirmesinde bulundu.