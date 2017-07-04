4 Temmuz 2017
Yaramazlara biraz batar!
‘Darbenin askeri kanadının 1 numaralı ismi’ olmakla suçlanan eski Hava Kuvvetleri komutanı Akın Öztürk’ün tutuklanmasından kısa bir sonra Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler’e birer mektup gönderdiği ortaya çıktı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 20 gündür sürdürdüğü Adalet Yürüyüşü İstanbul’a yaklaştıkça her kesimden katılım da artmaya başladı.
Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
Yunan Sahil Güvenliği’nden bir sözcü, Ege Denizi’nde ‘uyarı ateşi’ açılan Türk gemisinde uyuşturucu olduğuna dair kendilerine bilgi geldiğini söyledi.
Açlık grevindeki tutuklu eğitimci Nuriye Gülmen’in kardeşinin, ablası için ‘dilek feneri’ uçurduğu ve halay çektiği gerekçesiyle yurttan atılmak istendiği bildirildi.