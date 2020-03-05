4 sterline alınan Van Gogh tablosu 15 milyon avroya satışa çıkarıldı

Hollandalı ressam Vincent van Gogh’un 1967’de 4 sterline satın alınan tablosu 15 milyon euroya (yaklaşık 102 milyon TL) satışa çıkarıldı.

Çiftlik Evinin Önündeki Köylü Kadın

Hollanda’nın Maastricht kentindeki TEFAF Sanat Fuarı’nda resmin yer aldığı sergi bugün ve özel davetliler için açık. Fuarın gerçekleştiği 7-14 Mart tarihleri arasında da açık kalacak.

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Galerinin yöneticisi Emma Ward, birçok ayrıntıya sahip tipik bir Brabant çiftliği görüntüsünün yer aldığı ‘Çiftlik Evinin Önündeki Köylü Kadın’ adlı resmin, van Gogh’un ‘Patates Yiyenler’ tablosu gibi eşsiz bir çalışma olduğunu söyledi.

Fuarda, van Gogh’un 1886’da Paris yakınlarındaki Boulogne parkında yürüyen insanları konu alan bir başka çalışması da satışa sunulacak.

Tabloyu İtalyan bir gazeteci keşfetti

1885’te tamamlanmış tuval üzerine yağlı boya tablonun hikayesi ise bir hayli ilginç.

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1967 yılında tavan arasındaki eşyalarını ev müzayedesinde satışa çıkartan İngiliz Holme ailesi, kime ait olduğunu bilmediği bu tabloyu 4 sterlin karşılığında bir tüccara satmış.

33 yaşında ressam Vincent Van Gogh sattığı ilk tablodan dört yıl sonra hayatını kaybetti.

Tüccar kime ait olduğunu bilmediği tabloyu dükkanının vitrininde sergileyince, birkaç ay sonra bir İtalyan gazetecinin dikkatini çekmiş. Tabloyu 45 sterline satın alan İtalyan gazeteci, van Gogh’un tarzını çağrıştırdığını düşünerek resmi bir küratöre göstermiş.

Resmin gerçek bir van Gogh eseri olduğunun ortaya çıkması üzerine tablo Amerikalı sanat koleksiyoncularına satılmış. Resim, 1985 yılında 264 bin sterline (1 milyon 848 bin TL) el değiştirmiş.

Yıllar geçtikçe daha da değerlenen van Gogh tablosu, 2001 yılında 1,7 milyon dolara (10 milyon 340 bin TL) el değiştirmiş.