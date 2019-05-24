İşsizlik oranı şubatta yıllık 4.1 puan artışla yüzde 14.7’ye yükseldi. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 376 bin kişi artarak 4 milyon 730 bin kişiye yükseldi.