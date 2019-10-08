Diken

Yaramazlara biraz batar!

4 milyon 253 bin

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 938 bin kişi artarak 4 milyon 253 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı 2.8 puanlık artışla yüzde 13.0 seviyesinde gerçekleşti.

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Trump: Suriye’nin kuzeyindeki 50 asker bölgeden çekildi

Türkiye’de Fırat’ın doğusuna yönelik hazırlıkların tamamlandığına dair açıklamalar peş peşe gelirken ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’nin kuzeyinde 50 Amerikan askeri olduğunu onları geri ‘güneye’ çektiğini söyledi.

Yargı reformunun ilk paketi komisyondan geçti

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin birinci paketinde ilk aşama tamamlandı. Geçen hafta başlayan yeni yasama yılında, Meclis’in ilk gündem maddesi olan pakette yer alan 39 maddelik kanun teklifi Adalet Komisyonu’nda uzun bir mesainin ardından kabul edildi.

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