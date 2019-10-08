Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 938 bin kişi artarak 4 milyon 253 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı 2.8 puanlık artışla yüzde 13.0 seviyesinde gerçekleşti.
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Dışişleri: ABD güvenlik bürokrasisi, müttefiklik ilişkisine aykırı davranıyor
Dışişleri Bakanlığı, ABD askeri makamlarının YPG ile ilişkilerini giderek arttırdığını ve bu durumun Türkiye ile müttefiklik ilişkisine aykırı olduğunu savundu.
Trump: Suriye’nin kuzeyindeki 50 asker bölgeden çekildi
Türkiye’de Fırat’ın doğusuna yönelik hazırlıkların tamamlandığına dair açıklamalar peş peşe gelirken ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’nin kuzeyinde 50 Amerikan askeri olduğunu onları geri ‘güneye’ çektiğini söyledi.
Yargı reformunun ilk paketi komisyondan geçti
Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin birinci paketinde ilk aşama tamamlandı. Geçen hafta başlayan yeni yasama yılında, Meclis’in ilk gündem maddesi olan pakette yer alan 39 maddelik kanun teklifi Adalet Komisyonu’nda uzun bir mesainin ardından kabul edildi.
Dolar, Trump’ın yok etme tehdidinin ardından beş haftanın zirvesinde
Dolar/TL jeopolitik endişelerin artması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’yi ekonomisini yok etmekle tehdit etmesinin ardından sert yükselişle beş haftanın zirvesinde.
Sağlık bakanı: Grip aşılarının dağıtımına birkaç gün içinde başlanacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, grip aşılarının birkaç gün içinde dağıtımına başlanacağını açıkladı. Koca, grip aşısının risk grubundaki kişilere hekim reçetesi ile ücretsiz yapıldığının altını çizdi.