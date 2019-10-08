Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 938 bin kişi artarak 4 milyon 253 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı 2.8 puanlık artışla yüzde 13.0 seviyesinde gerçekleşti.