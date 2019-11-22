Diken

Yaramazlara biraz batar!

4 milyon

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu kurumlarında 4 milyona yakın kişinin istihdam edildiğini bildirdi.

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