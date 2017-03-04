4 Mart 2017

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DBP’li Sakık: O gün elini kaldıranlar tarih çöplüğünde, haksız olsak burada olmazdık
Ağrı Belediyesi Eş Başkanlığı görevinden alınan DBP’li Sırrı Sakık, 1994’te DEP milletvekiliyken de benzer bir süreç yaşadıklarını hatırlatarak, Türkiye’nin bir türlü ‘ezberini bozmadığı’nı söyledi.
Die Welt muhabiri Yücel’i ‘ajan’ ilan eden Erdoğan’a Almanya’dan yanıt: Absürt
Die Welt Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasının ardından Almanya’yla ilişkiler yeniden gerilirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Yücel’i ‘ajan’ ilan etmesi Almanya’yı ‘şaşkınlığa uğrattı’.
Zamanaşımı gerekçesiyle kapatılan Hasan Ocak dosyası sil baştan
Gözaltına alındıktan sonra cenazesi bulunan Hasan Ocak’ın zamanaşımı gerekçesiyle kapatılan soruşturmasına yeniden başlanacak.
Henüz iptal kararı yok: CHP’li Baykal Almanya’da referandum toplantısı yapacak
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Almanya’daki referandum toplantısına katılacak.
Toplantısı engellenen Bozdağ: İleride Merkel de konuşacak yer bulmakta zorlanır
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya’nın Gaggenau kentinde katılacağı toplantının iptal edilmesini ‘faşist’ bir uygulama olarak değerlendirirken, ileride Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de konuşma yeri bulmakta zorlanacağını söyledi.