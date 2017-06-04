4 Haziran 2017

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KCK davasında sanıklara 238 bin lira fatura: Türkçe savunmaya da tercüme gideri
Kısa süre önce hükme bağlanan KCK ana davasında sanıklara 238 bin liralık fatura çıkarıldı.
Çeşme’de ruhsatsız ‘beach’ için yıkım kararı: Para cezası da verildi
İzmir’in turistik ilçelerinden Çeşme’de yapımı süren ‘beach’ için taş duvar ve demir platformlar ören şirkete 60 bin lira para cezası verildi, yapılar da yıkılacak.
DSG, IŞİD’in son bağlantısını da kesti: Rakka yakınlarında iki noktada kontrol sağlandı
ABD’nin desteğiyle Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) başlattığı Rakka operasyonunda Baath barajı ve Mansura beldesinin IŞİD’den temizlenerek iki noktada da kontrolün sağlandığı açıklandı.
Flynn’e iş veren lobici Alptekin: ‘Karanlık işler’ muamelesi yapılmasını anlamıyorum
ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye adına lobi faaliyetiyle gündeme gelen eski danışmanı Michael Flynn’in ‘işvereni’ iş adamı Ekim Alptekin, yazdığı bir mektupla Flynn’le olan bağını anlattı.
‘Anayurt Oteli’nin Zebercet’i: Cumhuriyetin biçimlendirdiği insan tipinden çıktık
Türk edebiyatının kült yazarlarından Yusuf Atılgan’ın aynı isimli romanında 1987’de filme uyarlanan ‘Anayurt Oteli’ oyuncuları, günümüzde insanların cumhuriyetin biçimlendirdiği karakterden uzaklaştığını söyledi.