Beşiktaş’ta üç yıl önce 47 kişinin hayatını kaybetttiği terör saldırısına ilişkin davada dört sanık 47’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4 bin 890 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 14 sanık da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.