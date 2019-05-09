Diken

Yaramazlara biraz batar!

4.5 milyon

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kurduğu tanzim satış noktalarında satılan domatesten 4 milyon 578 bin lira zarar edildiği bildirildi.

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