Diken

Yaramazlara biraz batar!

4.5 milyar

ABD Başkanı Donald Trump ülkenin güney sınırındaki göçmenler nedeniyle kamu kaynaklarının yetersiz kaldığına dikkat çekerek Kongre’den 4.5 milyar dolarlık acil finansman istedi.

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