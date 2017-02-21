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Yaramazlara biraz batar!

3’üncü havalimanında ‘sıkıntı yok’muş: Tek firmanın çekilmesi projeyi etkilemez

 

Kuzey Ormanları Savunması’nın (KOS) 3’üncü havalimanı inşaatında pay almak isteyen Hollandalı bir şirketin projeden çekildiğini duyurmasının ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Tek firmanın çekilmesi projeyi etkilemez” dedi.

Fotoğraf: DHA

2016 yılında Hollandalı bir şirket 3’üncü havalimanı projesine kredi almak ve sigortalatmak üzere köklü kredi kurumu Atradius Dutch State Business’a (ADSB) başvurmuştu.

Ekim ayında ADSB’yle görüşen KOS üyelerinin kredi kurumuna ‘projenin bölge ekosistemi üzerinde bırakacağı kalıcı hasarları, projede yaşanan iş cinayetlerini, projenin kır ve kente etkisini ve projenin şeffaf bir şekilde ilerlemediğini’ aktardığı belirtilmişti.

KOS, kredi desteği reddi sonucunda şirketin projeden çekildiği duyurmuştu.

‘Birinin sistemden çekilmesi, anlaşmaların sıkıntıya düştüğü anlamına gelmez’

Hürriyet’in haberine göre Ulaştırma Bakanı Arslan, Hollandalı firmanın projeden çekilmesinin sorun teşkil etmeyeceğini söyledi: “3’üncü havalimanında bir sıkıntı yok. Çok sayıda şirket finansman desteği veriyor.  Kaç tane şirketin destek verdiği konusundaki rakam şu anda aklımda tam olarak yok. Ama çok sayıda şirket destek veriyor. Kredi sisteminde anlaşmalarda herhangi bir sıkıntımız yok. Birinin sistemden çekilmesi demek, anlaşmaların sıkıntıya düştüğü anlamına gelmez.” 

Finansörlerin çekilmesi durumunda 3’üncü havalimanına Varlık Fonu’ndan kaynak aktarılıp aktarılmayacağına ilişkinse Arslan şu yanıtı verdi: “3’üncü havalimanı, Çanakkale köprüsü gibi yap-işlet-devret sistemiyle yapılan dev projelerde Varlık Fonu kullanılmayacak. Bu projelerin Varlık fonu ile ilgisi yok. Destek, mevcut sistemde, yap işlet devrete ilişkin olarak verilen destek. Fonun amacı, farklı altyapı projelerimiz var, onlar için. Ekonomik değil, sosyal fayda sağlayacak projeler için gerekirse fondan destek alırız. Katma değer üreten projeye herkes gelir para verir. Ama sosyal fayda olunca, haklı olarak finans bulunamayabilir. O zaman da fondan faydalanacağız.”

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