Yeni havalimanında çalışan bir işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, İstanbul Havalimanı inşaatında çalışan ve birkaç gün önce yaralanan Barış Mısır adlı işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



Fotoğraf: Twitter

Twitter üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Birkaç gün önce çalışırken yaralanmıştı. Dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Çalışmak için Düzce Kaynaşlı’dan gelmişti.”

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İstanbul 3.Havalimanı inşaatı şantiyesinde bir iş cinayeti daha…

Barış Mısır…

Birkaç gün önce çalışırken yaralanmıştı…

Dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi…

Çalışmak için Düzce Kaynaşlı'dan gelmişti… pic.twitter.com/qMJoErr4Tj — İSİG Meclisi (@isigmeclisi) April 2, 2019

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 3’üncü havalimanı inşaatında 30 kişinin ‘iş kazaları‘ nedeniyle, 25 kişinin de ‘doğal nedenlerden‘ dolayı yaşamını yitirdiğini söylemişti.