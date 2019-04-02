Yeni havalimanında çalışan bir işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, İstanbul Havalimanı inşaatında çalışan ve birkaç gün önce yaralanan Barış Mısır adlı işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Twitter üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Birkaç gün önce çalışırken yaralanmıştı. Dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Çalışmak için Düzce Kaynaşlı’dan gelmişti.”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 3’üncü havalimanı inşaatında 30 kişinin ‘iş kazaları‘ nedeniyle, 25 kişinin de ‘doğal nedenlerden‘ dolayı yaşamını yitirdiğini söylemişti.