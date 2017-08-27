3’üncü havalimanına taş yetmedi: Yerleşim yerlerinin dibinde taş ocakları için başvuru

İstanbul’da Kuzey Ormanları’nı büyük ölçüde tahrip eden 3’üncü havalimanını üstlenen konsorsiyum, havalimanı inşaatına malzeme üretmek için “ÇED gerekli değildir” kararı aldırdığı alanın üç kat fazlası alan için izin istedi.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre Cengiz-Mapa-Limak-Kolin-Kalyon ortaklığyla kurulan İGA Havalimanı A.Ş., havalimanına malzeme üretmek amacıyla kurulması planlanan maden ocağını üç katına çıkarıyor.

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Işıklar köyü yakınlarında zaten izin alınan 24 hektarlık (yaklaşık 20 futbol sahası) araziden malzeme alınmaya başladı ancak tesis kurulmadı. Şirket 24 hektarlık alanın yetmediğini savunarak bakanlığa kapasite artışı başvurusu yaptı.

Bu alan toplam 99,26 hektarlık (80 futbol sahası) bir alanı kapsıyor. İzin alınırsa taş ocağında patlatma ve açık işletme yöntemi kullanılacak, ayrıca tesis sayısı da dörde çıkarılacak.

Maden ocağı projesi, Göktürk Göleti Tabiat Parkı’na kuş uçuşu 600 metre mesafede yer alıyor. Çiçekçiler Mahallesi’ne 1 km, Göktürk’e 2 km, Işıklar köyüne ise 3 km uzaklıkta.