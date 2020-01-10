399 avroluk TV’ye yanlışlıkla 30.99 avro etiket koyan süpermarketteki müşteriler polis müdahalesiyle ‘dağıldı’

Fransa’nın Montpellier kentindeki bir süpermarket, sattığı televizyonlara, 399 (2 bin 602 lira) yerine yanlışlıkla 30.99 avro (202.22 lira) fiyat koydu. Kısa sürede aradaki fazla ‘sıfır’ın büyük bir hataya sebebiyet verdiği anlaşıldı. Televizyonları ucuz fiyattan satın alamayacakları söylenen müşteriler diretince duruma polis müdahale etti.

Fotoğraf: Twitter

Önceki gün, Géant Casino adlı süpermarkette televizyonların etiketi yanlış yazıldı. ‘Ucuz televizyon haberi’ni alan çok sayıda müşteri akın etti. Çoğunluğu bu fiyatın kısa süreli bir kampanya olduğunu düşünen müşterilerden bazıları dört-beş tane televizyonu alışveriş arabasına doldurdu. Ancak kasada duymaktan hiç hoşlanmadıkları gerçeği öğrendi.

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Süpermarket çalışanları, “Büyük bir yanlışlık olmuş. Bu fiyattan satamayız. Gerçek fiyatı 399 avro” dedi. Ancak, müşteriler sinirlenerek, “O sizin sorununuz, madem bu fiyatı koydunuz, 30.99 avrodan satacaksınız” diye ısrar etti. Olumsuz yanıt alınca da kasalardan ayrılmayarak marketi terk etmeyi reddettikleri süpermarketin giriş-çıkışını kapattı.

Süpermarket çalışanları çareyi polisi aramakta buldu. Onlarca polis memuru süpermarkete giderek müşterileri ‘dağıttı’; süpermarket boşaltıldı.

Görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Yasaya göre yanlış etiketlenen ürünler o fiyattan satılmak zorunda. Ancak, bu örnekteki gibi ‘bariz bir hatanın göstergesi’ bir etiketleme varsa kurum ürünü düşük fiyattan satmama hakkına sahip.