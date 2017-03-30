396 kadından çağrı: Biz İştar Gözaydın’a tanığız, hukuk cinayetine son verin

Farklı meslek ve duruştan bir araya gelen 396 kadın, ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla 94 gündür tutuklu bulunan akademisyen ve insan hakları aktivisti Prof. Dr. İştar Gözaydın’ın serbest bırakılmasını istedi.
Prof. Dr. Gözaydın İzmir başsavcılığının yürüttüğü ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında 20 Aralık 2016’da gözaltına alınmış, 27 Aralık’ta da tutuklanmıştı.
Gözaydın son olarak kapatılan Gediz Üniversitesi’nde sosyoloji bölüm başkanlığını yürütüyordu.
Gözaydın’ın serbest bırakılması için bugüne kadar pek çok kampanya ve çağrı yapıldı. Bunlardan sonuncusu, ‘adaletsizlik ortak paydasında her çevreden, her meslekten, her duruştan’ 396 kadının Gözaydın’ın salıverilmesi için başlattığı kampanya oldu.
Kadınlar imza kampanyasında, tüm kadınları sadece şu cümlenin altına imza atmaya çağırdı: “Biz İştar Gözaydın’a tanığız, bir yazar ve bilim insanı olarak maruz kaldığı suçlamalarla bir hukuk cinayetine dönüşen soruşturma, tutuklama, kovuşturma süreçlerine tümüyle son verilmesini ve arkadaşımızın özgür bırakılmasını istiyoruz.”
Açıklamanın tamamı şöyle:
“Maalesef yargının hukuktan büyük ölçüde bağımsız işlediği bir dönemden geçiyoruz. Pek çok insan hukuki gerekçeleri olmaksızın soruşturuluyor, işten çıkarılıyor, hatta hapsediliyor. İnsanlar aylarca iddianame hazırlanmadan hapiste tutuluyor, ciddi maddi-manevi hasara uğruyor.
Hukuk ve rasyonel deliller baz alınmadığı için hiç birimiz bu zulümden muaf değiliz yazık ki. Yarının mağdurunun /kurbanının ‘biz’ olmayacağımızın hiçbir garantisi yok.
Devam eden bu adaletsizliğin kurbanlarından biri de 20 Aralık’ta gözaltına alınıp 27 Aralık 2016’dan beri İzmir’de, hiçbir somut maddi ve hukuki delil olmadan ve hukuk dışı olarak ‘FETÖ/PDY’ye ait ya da bağlantılı olduğu’ iddiasıyla mesnedsiz olarak tutuklu bulunan hukukçu, siyaset sosyologu, akademisyen, yazar, insan hakları savunucusu Prof. İştar Gözaydın.
İştar, ilk sorgusunda “Hiçbir şekilde bir örgüte üye değilim, bu sebeple etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmam söz konusu değildir” demişti.
Bu adaletsizliğe karşı, kimlik grubu aidiyetlerini bir kenara bırakıp, adaletsizlik ortak paydasında her çevreden, her meslekten, her duruştan tek tek tüm kadınları alttaki cümlenin altına İMZA atmaya çağırıyoruz:
“Biz İştar Gözaydın’a tanığız, bir yazar ve bilim insanı olarak maruz kaldığı suçlamalarla bir hukuk cinayetine dönüşen soruşturma, tutuklama, kovuşturma süreçlerine tümüyle son verilmesini ve arkadaşımızın özgür bırakılmasını istiyoruz.”
İştar Gözaydın kimdir?
İstanbul doğumlu İştar Gözaydın, Amerikan Kız Lisesinden mezun olduktan sonra, lisans eğitimini İstanbul Ü. Hukuk Fakültesinde, masterini New York University Law School’da yaptı. Çift anadal doktorası yaptı (hukuk ve siyaset sosyolojisi). 1997’de doçent, 2006’da profesör unvanlarını aldı.
1983 – 1993 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku Anabilim dalında, 1994 – 1999 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde, 1999 – 2010 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümünde (Bölüm başkanı olarak) çalıştı.
Emekli olduktan sonra 2011 – 2015 yılları arasında İstanbul Doğuş Üniversitesi önce Hukuk Fakültesi sonra Fen Edebiyat Fakültesinde (Dekan olarak) çalıştı. Bu sürede İngiltere ve ABD’deki üniversitelerde part-time ders verdi.
2015 yılı Şubat ayında aldığı teklif üzerine genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisinden aday olmak üzere görevinden istifa etti. Adaylığı gerçekleşmemesi üzerine, 2015 ağustos ayında aldığı teklif üzerine Gediz Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Bölüm Başkanı olarak çalışmaya başladı. Gediz Üniversitesi’ndeki görevinden Twitter’daki idam ve şiddet karşıtı paylaşımları gerekçe gösterilerek rektör tarafından uzaklaştırıldı.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki bazı davalara uzman (bilirkişi) olarak çağrıldı.
Gözaydın, TC’nin ilk demokratik özel radyosu Açık Radyo’nun kurucuları arasındadır. Kuruluşundan tutuklanmasına kadar bu radyoda ‘Mekânlar ve Çağlar İçinde Ses / Johann Sebastian Bach’ adlı bir program ve bir dönem Ayşe Çavdar’la beraber ‘Yasaların Ruhu: Adalet Arayışından Sosyal Mühendisliğe’ adlı bir program yaptı.
Din, devlet, siyaset, hukuk ilişkileri, Türkiye’nin dış politikasında dinin rolü, dinsel ayırımcılık, sivillik konuları üzerine çalışmalar yaptı, pek çok uluslar arası bilimsel makale hazırladı. Ayrıca aynı konular üzerine çeşitli gazete, dergi, televizyon, radyoda yazılar yazdı, programlara katılıp konuşmalar yaptı.
İştar Gözaydın’ın yayınlanmış kitapları arasında ‘Bir Toplumda Bir arada Yasamak için Akılda Tutulması Gerekenlere Dair El Kitabı’, ‘Müslüman Toplum’, ‘‘Laik’ Devlet: Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı’, ‘Yurttaş 2000’, ‘Diyanet – Türkiye Cumhuriyeti’nde Dinin Tanzimi / The Management of Religion in Turkey’ var.
Tutuklandığında ‘Türkiye Tarihini Din Devlet Toplum İlişkileri Üzerinden Okumak’ konulu bir kitap üzerine çalışmaktaydı.
İştar Gözaydın’ın üyesi olduğu tek örgüt, kurucuları arasında olduğu Helsinki Yurttaşlar Derneği’dir (şu anda adı Yurttaşlar Derneği). Gözaydın. 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi cumhurbaşkanının seçimlere gölge düşürdüğünü belirterek siyasi partilere, medyaya, anayasal kurumlara ve hükümete çağrı yapan 76 akademisyen arasında yer aldı.
İmzacı isimler şöyle:
Ahu Öztürk film yönetmeni
Alev Avınca tekstilde yönetici
Alev Ok çevirmen
Alice von Bieberstein antropolog
Alin Taşçıyan sinema yazarı
Amberin Zaman gazeteci
Arzu Başaran ressam
Asena Günal sanat koordinatörü – editör
Asiye Kolçak HDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi
Aslı Doğan müzisyen
Aslı Erdoğan yazar
Aslı Odman tarihçi – akademisyen
Aslı Uluşahin gazeteci
Asuman Bayrak
Asya Ülker avukat
Aybike Haydaroğlu çevirmen
Ayça İnce akademisyen
Ayda Arel sanat tarihçisi
Ayda Özlü Çevik yapımcı
Aydın Teker koreograf
Aygül Erce müzisyen
Ayla Sümer Tsekka seramikçi
Aylin Onursev hukukçu
Aysel Ergün sivil toplum örgütü çalışanı
Aysenem Andiç sinemada yönetmen yardımcısı
Aysin Tulunay Virlan araştırmacı – immünolog
Ayşe Batumlu hukukçu
Ayşe Bengi senarist
Ayşe Berktay politikacı – yazar – çevirmen
Ayşe Çavdar gazeteci
Ayşe Çetinbaş belgeselci
Ayşe Erzan fizikçi – akademisyen
Ayşe Gözen ekonomist – akademisyen
Ayşe Serdar öğretim üyesi
Ayşegül İyidoğan
Ayşegül Tözeren doktor – yazar
Ayşe Gül Altınay antropolog – yazar – akademisyen
Ayşe Günaysu iletişimci – yazar
Ayşe Hür tarihçi
Ayşe Nur Doksat psikiyatrist
Ayşe Öncü emekli – sosyolog
Ayşe Tütüncü müzisyen
Ayşegül Devecioğlu yazar
Ayşegül Sönmez sanat eleştirmeni – kuratör
Ayşegün Soysal öğretim görevlisi
Ayten Özuğurlu emekli bankacı
Banu Cennetoğlu sanatçı
Banu Eryılmaz
Banu Güven gazeteci
Banu Kanıbelli müzisyen
Banu Paker yazar
Banu Tuna gazeteci
Bediz Yılmaz akademisyen
Bengü Karaduman sanatçı
Bente Nicolaisen
Beral Madra kuratör
Berat Günçıkan gazeteci
Beril Eyüboğlu çevirmen
Beril Sözmen fizikçi – akademisyen
Berke Baş belgesel sinemacı
Berrin Karakaş gazeteci – yazar
Betül Akan bankacı
Bice Akkaya
Bihter Çelik mimar
Bilge Selçuk psikolog – akademisyen
Bingöl Elmas belgeselci
Birgül Oğuz yazar
Birsen Atakan arabulucu avukat
Buğda Savaşır Uluğ psikoterapist
Burcu Kuğu
Burcu Kutlu öğretmen
Büşra Ersanlı siyaset bilimci – akademisyen
Canan sanatçı
Canan Arın hukukçu
Candan Yıldız
Ceren Kazancı öğrenci
Ceren Kenar gazeteci
Ceren Oykut sanatçı
Ceren Üner avukat
Ceyda Can işletmeci
Ceyda Karan gazeteci
Ceyda Taşpolatoğlu hostes – fotoğrafçı
Çağla Oflas gazeteci
Çiğdem Aydın psikolog – aktivist
Çiğdem Karabağlı emekli
Çiğdem Mater gazeteci – yapımcı
Çiğdem Özbaş editör
Çiğdem Şimşek öğretmen
Çiğdem Yalçın hak savunucusu – emekli turizmci – Yurttaşlık Drn.(hYd) üyesi
Defne Halman oyuncu
Deniz Altınay psikolog
Deniz Ilgaz öğrenci
Deniz Koloğlu radyocu
Deniz Yıldırım avukat
Derya Keskin akademisyen
Dilek Bektaş emekli öğretim üyesi
Dilek Berk
Dilek gökçin film yönetmeni
Dilek Hattatoğlu sosyolog – akademisyen
Dilşah Deniz akademisyen
Duygu Öz psikolog
Ebru Çapa gazeteci
Ebru Ergün psikolog
Ebru Işıklı tarihçi – akademisyen
Ebru Özbay grafiker
Eda Aslı Şeran yazar – akademisyen
Eda Erdener antropolog
Eda Gecikmez sanatçı
Ekin Bozkurt editör
Ela Karakuş müzisyen
Elif Aytaç Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyesi
Elif Çağlar müzisyen
Elif Ergezen belgeselci
Elif Gül Şahin psikoloji öğrencisi
Elif Köksal kraniosakrist – yazar – çevirmen
Elifsu Sabuncu akademisyen
Emel Ataktürk avukat
Emel Tezcan emekli
Emine Deniz Betil çevirmen
Emine Koç sosyal hizmet uzmanı
Emine Uşaklıgil iş kadını – gazeteci
Esen Çamurdan tiyatro eleştirmeni
Esin Düzel antropolog – dansçı
Esra Koç ziraat yüksek mühendisi
Esra Mungan psikolog – akademisyen
Esra Salmanlı hukukçu
Esra Zorlu Altan insan kaynakları – danışman
Evrim İnan Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyesi
Evrim Kepenek muhabir
Eylem Emel Yılmaz gazeteci
Ezgi Keskinsoy tasarımcı – çevirmen
Fatma Akdokur ilahiyatçı – akademisyen
Fatma Berna Yıldırım
Fatma Budak
Fatma Müge Göçek sosyolog – akademisyen
Ferda Önen proje koordinatörü
Ferhan Özenen psikolog
Feride Eralp çevirmen – feminist aktivist
Feryal Öney müzisyen
Feryal Saygılıgil sosyolog – belgeselci – fizikçi
Fethiye Çetin hukukçu – yazar
Feyha Karslı hukukçu
Feza Şişman gazeteci – çevirmen
Figan Erozan feminist aktivist – Bodrum Kadın Dayanışma Drn.üyesi
Figen Karaçay öğrenci
Filiz Karakuş feminist – insan hakları aktivisti
Filiz Kerestecioğlu politikacı – hukukçu
Filiz Salıcı emekli
Firdevs Hoser
Funda Alp tasarımcı
Funda Oral
Funda Şen ilaç firmasında lojistik uzmanı
Füsun Ertuğ arkeolog – emekli akademisyen
Füsun Özlen gazeteci / çevirmen
Gaye Boralıoğlu yazar
Göksun Demirel iç mimar
Gönül Dinçer mühendis – akademisyen
Gönül Sevindir muhasebeci
Görkem Akgöz sosyolog – sosyal antropolog
Gözde Kazaz gazeteci
Gülce Özen Gürkan müzik öğretmeni
Güler Erkoca ev kadını
Güliz Sağlam belgeselci
Gülnur Acar Savran feminist yazar – çevirmen
Gülnur Aksop politikacı – yazar
Gülnur Elçik feminist – aktivist
Gülseren Onanç iş kadını
Gülten Kaya müzik yapımcısı
Günay Demirbaş istatikçi
Hacer Ansal sosyolog – akademisyen
Hale Akay akademisyen – yazar
Hale Tenger sanatçı
Halime Güner Uçan Süpürge Bşk.
Hamide Koyukan çevirmen
Hanife Aliefendioğlu iletişimci – akademisyen
Hasibe Eren oyuncu
Hatice Altınışık politikacı
Hatice Caner serbest meslek sahibi
Hatice Türdü elektrik mühendisi
Hazal Halavut edebiyat eleştirmeni
Heja Bozyel gazeteci
Heval Bucak çevirmen
Hüda Kaya politikacı – yazar
Hülya Adak edebiyat eleştirmeni – yazar – akademisyen
Hülya Gülbahar hukukçu
Hülya Kurt emekli proje yöneticisi
Hümeyda Ok
Hürdem Yaprak serbest meslek sahibi
Hüsniye Parpar satış elemanı
İdil Eser Af Örgütü Türkiye Bşk.
İnci Aral yazar
İnci Asena yazar
İncilay Erdoğan tıp doktoru
İpek Çalışlar gazeteci – yazar
İpek Sarısoy insan kaynakları ve idari işler yöneticisi (SALT)
İrem Afşin editör – iletişim danışmanı
Irmak Zileli antropolog
Işıl Güleçyüz ressam
Işıl Ünal eğitim bilimci – akademisyen
Jaklin Çelik yazar
Jale Mildanoğlu emekli
Jale Parla edebiyat eleştirmeni – akademisyen
Jülide Kural oyuncu
Kızbeş Seyhan Aydın İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Bşk.
Kızılca Yürür tıp tarihi ve tıp etiği öğretim üyesi
Kumru Toktamış siyaset sosyoloğu
Lale Bakırezer
Lale Dilligil emekli
Lale Özer bilgisayar mühendisi
Latife Tekin yazar
Leman Yurtsever sivil toplum kuruluşu çalışanı
Leyla Diana Gücük müzik yazarı
Ludmilla Denisenko emekli
Maya Arakon siyaset bilimci – akademisyen
Mebuse Tekay hukukçu
Mehveş Evin gazeteci
Melda Omay emekli
Melek Özman FilmMor Bşk.
Melek Ulagay Taylan belgeselci
Meliha Öztoprak emekli
Melike Karaosmanoğlu aktivist
Melis Birder belgesel sinemacı
Melis Özbakır reklamcı
Melis Tantan sivil toplum kuruluşu çalışanı
Melis Uluğ psikolog – akademisyen
Melisa Ceren Hasmaden gazeteci – yazar
Meltem Gürle yazar – çevirmen
Meltem Öneş çevirmen
Meral Apak akademisyen
Meral Camcı ihraç edilmiş akademisyen
Mercan Erzincan müzisyen – öğretmen
Meriç Özgüneş insan hakları uzmanı
Meryem Fehime Oruç öğretmen – yazar
Meryem Koray ekonomist – siyaset bilimci – akademisyen
Mihri Gürsoy emekli
Mihri İnal Çakır antropolog
Mine Özerden sinemacı
Miray Demir psikolog – Bodrum Kadın Dayanışma Drn. üyesi
Muazzez Uslu Avcı şair
Müge Karalom hukukçu
Müge Terlan spor eğitmeni
Nalan Sakızlı fizikçi – belgeselci
Nalan Yırtmaç ressam – öğretmen
Naz Nazlı Alatlı çevirmen
Nazan Aksoy öğretim üyesi
Nazan Maksudyan tarihçi – akademisyen
Nazlı Doğuoğlu doktora öğrencisi
Nebile Irmak Çetin DİSK Genel-iş sendikası Şub.Bşk.
Necla Akgökçe feminist gazeteci
Necmiye Alpay dil bilimci
Nermin Kaplan avukat
Nermin Sinar eğitimci
Neslihan Acu yazar
Neslihan Rugancı psikolog
Nesrin Nas iktisatçı – eski milletvekili
Neşe Erdilek yazar
Neşe Şen senarist
Neşe Yaşın şair
Nil Mutluer sosyolog
Nilay Mutlu öğretmen
Nilgün Aklar emekli – eski sendikacı
Nilgün Doğançay tıp doktoru
Nilgün Öneş senaryo yazarı
Nilgün Saraçoğlu emekli – basın ve halkla ilişkiler (İKSV)
Nilgün Toker felsefeci
Nilgün Yurdalan emekli
Nilüfer Kuyaş yazar
Nimet Tanrıkulu sivil toplum kuruluşu çalışanı
Nisan AK müzisyen
Nur Bekata Mardin Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Boğaziçi Üniversitesi)
Nur Elçik sivil toplum örgütü yöneticisi
Nur Sürer oyuncu
Nuran Bayer belgeselci
Nurcan Baysal yazar
Nurcan Gündoğan ressam
Nurgül Polat mühendis – akademisyen
Nursen Tüzün finansçı
Olga S. Hünler akademisyen
Oya baydar yazar
Oya Baysal sivil toplum örgütü gönüllüsü – ÇYDD Beyoğlu şube bşk – eğitimci
Oya Berk edebiyat eleştirmeni – akademisyen
Oya Yeşilada avukat
Özengül Ergün drama eğitmeni
Özgül Kapdan sivil toplum kuruluşu yöneticisi
Özgür Sevgi Göral hukukçu
Özlem Binder emekli bankacı
Özlem Dalkıran gazeteci
Özlem Gül memur
Pelin Başaran sanat koordinatörü
Pelin Demireli aşçı
Perihan Mağden yazar
Pınar Deniz Küçükyıldırım editör
Pınar İlkkaracan psikoterapist
Pınar Önen gazeteci
Rabia Kıraç hekim
Raife Polat müzik yazarı
Refika Sarıönder
Refika Tüzün danışman
Reyan Tuvi belgeselci
Rojin (Ülker) şarkıcı – oyuncu
Sanem İlçe ünivesitede satın alma müdürü
Seçil Doğuç sosyolog
Seçkin Yasar film yönetmeni
Selda Aksoy danışman
Selda Asal görsel sanatçı
Selda Şen tarihçi – akademisyen
Selen Gülün müzisyen
Sema Bayraktar finansçı – akademisyen
Semra Somersan sosyolog – antropolog
Senem Aytaç psikolog
Senem Sinem fotoğrafçı
Serap Güre sivil toplum kuruluşu çalışanı
Serpil Altop hukukçu – yazar – akademisyen
Serpil Güler yapımcı – yönetmen
Seval Yeşilada Akbaş bilgi işlemci
Sevda Karaca gazeteci
Sevda Köksoy Küey avukat
Sevgi Binbir hukukçu
Sevgi Özçelik bankacı
Sevil Demirci yapımcı
Sevil Kurdoğlu emekli öğretmen
Sevil Tunaboylu ressam
Sevim Korkmaz Dinç yazar – Kadın Yazarlar Derneği
Sevin Okyay yazar – eleştirmen – gazeteci
Sevinç Altan ressam
Seyla Benhabib akademisyen
Sırma Köksal yayın yönetmeni
Sibel Altan oyuncu
Sibel Asna iletişim danışmanı
Sibel Bülay yönetici – editör
Sibel Hürtaş gazeteci
Sibel Oral gazeteci
Sibel Özbudun antropolog – akademisyen
Sibel Yardımcı akademisyen
Sibel Yerdeniz yazar – yayıncı
Sibel Yılmazer bilgisayar mühendisi
Sinem Sinan Goknur
Suna Aras şair
Suna Kafadar yazar ve çevirmen
Suna Kılıç çevirmen
Suzan Samancı yazar
Süreyya Karacabey ihraç edilmiş akademisyen
Şafak Pavey politikacı
Şafak Şilan Ülker mimar
Şahika Karatepe tarihçi – akademisyen
Şebnem Korur Fincancı adli tıp profesörü, Türkiye İnsan Hakları Vakfı bşk
Şefika Gürbüz politikacı
Şemsa Özar ekonomist – akademisyen
Şemse Kutsal hukukçu
Şengül Çiftçi fotoğrafçı – Küresi BAK aktivisti
Şengün Kılıç gazeteci – yazar
Şirin Tekeli emekli – siyaset bilimci
Şule Aytaç sosyolog
Şule Özler ekonomist – psikoanalist
Şükriye Ercan yazar – Evrensel Hak ve Özgürlükler Derneği genel bşk
Taciser Belge çevirmen – editör – (eski Helsinki) Yurttaşlar Drn. kurucu üyesi
Tamar Nalcı danışman – yazar
Tekgül Arı yazar
Tennur Koyuncuoğlu hukukçu
Tilbe Saran oyuncu
Tülay Taşyar metin yazarı – editör
Tülay Tecimer akademisyen
Tülin Er çevirmen – editör
Türkan Uzun emekli
Uğur Arıkan arkeolog
Umut Azak öğretim üyesi
Vedia Yeşim Bayanoğlu tıp doktoru
Vivet Kanetti yazar
Yaprak Melike Uyar müzik yazarı
Yaprak Zihnioğlu yazar
Yasemin Ahi siyaset bilimci
Yasemin Çongar gazeteci
Yasemin Öz hukukçu
Yeşim Çobankent gazeteci
Yeşim Dinçer editör
Yeşim Yalman etkinlik yöneticisi
Yıldız Bayazit ekonomist – senarist
Yıldız Önen akademisyen
Yonca Demir işletmeci – akademisyen
Yudit Namer psikolog – akademisyen
Yuksel Selek politikacı
Yurdagül Erkoca gazeteci – iletişim danışmanı
Yurdusev Özsökmenler antropolog – gazeteci
Zehra Şenoğuz
Zeliha Karınca politikacı
Zerrin Kurtoğlu Şahin ihraç edilmiş akademisyen
Zeynep Atikkan gazeteci – yazar
Zeynep Direk felsefeci – akademisyen
Zeynep Ekener ekonomist
Zeynep Gönen bağımsız akademisyen
Zeynep Günsür Yüceil dansçı – koreograf
Zeynep Herkmen çevirmen
Zeynep Oral tiyatro eleştirmeni – yazar
Zeynep Ö. Yılmaz mimar
Zeynep Özatalay çizer
Zeynep Tanbay dansçı – koreograf
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