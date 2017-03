396 kadından çağrı: Biz İştar Gözaydın’a tanığız, hukuk cinayetine son verin

Farklı meslek ve duruştan bir araya gelen 396 kadın, ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla 94 gündür tutuklu bulunan akademisyen ve insan hakları aktivisti Prof. Dr. İştar Gözaydın’ın serbest bırakılmasını istedi.

Prof. Dr. Gözaydın İzmir başsavcılığının yürüttüğü ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında 20 Aralık 2016’da gözaltına alınmış, 27 Aralık’ta da tutuklanmıştı.

Gözaydın son olarak kapatılan Gediz Üniversitesi’nde sosyoloji bölüm başkanlığını yürütüyordu.

Gözaydın’ın serbest bırakılması için bugüne kadar pek çok kampanya ve çağrı yapıldı. Bunlardan sonuncusu, ‘adaletsizlik ortak paydasında her çevreden, her meslekten, her duruştan’ 396 kadının Gözaydın’ın salıverilmesi için başlattığı kampanya oldu.

Kadınlar imza kampanyasında, tüm kadınları sadece şu cümlenin altına imza atmaya çağırdı: “Biz İştar Gözaydın’a tanığız, bir yazar ve bilim insanı olarak maruz kaldığı suçlamalarla bir hukuk cinayetine dönüşen soruşturma, tutuklama, kovuşturma süreçlerine tümüyle son verilmesini ve arkadaşımızın özgür bırakılmasını istiyoruz.”

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Maalesef yargının hukuktan büyük ölçüde bağımsız işlediği bir dönemden geçiyoruz. Pek çok insan hukuki gerekçeleri olmaksızın soruşturuluyor, işten çıkarılıyor, hatta hapsediliyor. İnsanlar aylarca iddianame hazırlanmadan hapiste tutuluyor, ciddi maddi-manevi hasara uğruyor.

Hukuk ve rasyonel deliller baz alınmadığı için hiç birimiz bu zulümden muaf değiliz yazık ki. Yarının mağdurunun /kurbanının ‘biz’ olmayacağımızın hiçbir garantisi yok.

Devam eden bu adaletsizliğin kurbanlarından biri de 20 Aralık’ta gözaltına alınıp 27 Aralık 2016’dan beri İzmir’de, hiçbir somut maddi ve hukuki delil olmadan ve hukuk dışı olarak ‘FETÖ/PDY’ye ait ya da bağlantılı olduğu’ iddiasıyla mesnedsiz olarak tutuklu bulunan hukukçu, siyaset sosyologu, akademisyen, yazar, insan hakları savunucusu Prof. İştar Gözaydın.

İştar, ilk sorgusunda “Hiçbir şekilde bir örgüte üye değilim, bu sebeple etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmam söz konusu değildir” demişti.

Bu adaletsizliğe karşı, kimlik grubu aidiyetlerini bir kenara bırakıp, adaletsizlik ortak paydasında her çevreden, her meslekten, her duruştan tek tek tüm kadınları alttaki cümlenin altına İMZA atmaya çağırıyoruz:

“Biz İştar Gözaydın’a tanığız, bir yazar ve bilim insanı olarak maruz kaldığı suçlamalarla bir hukuk cinayetine dönüşen soruşturma, tutuklama, kovuşturma süreçlerine tümüyle son verilmesini ve arkadaşımızın özgür bırakılmasını istiyoruz.”

İştar Gözaydın kimdir?

İstanbul doğumlu İştar Gözaydın, Amerikan Kız Lisesinden mezun olduktan sonra, lisans eğitimini İstanbul Ü. Hukuk Fakültesinde, masterini New York University Law School’da yaptı. Çift anadal doktorası yaptı (hukuk ve siyaset sosyolojisi). 1997’de doçent, 2006’da profesör unvanlarını aldı.

1983 – 1993 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku Anabilim dalında, 1994 – 1999 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde, 1999 – 2010 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümünde (Bölüm başkanı olarak) çalıştı.

Emekli olduktan sonra 2011 – 2015 yılları arasında İstanbul Doğuş Üniversitesi önce Hukuk Fakültesi sonra Fen Edebiyat Fakültesinde (Dekan olarak) çalıştı. Bu sürede İngiltere ve ABD’deki üniversitelerde part-time ders verdi.

2015 yılı Şubat ayında aldığı teklif üzerine genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisinden aday olmak üzere görevinden istifa etti. Adaylığı gerçekleşmemesi üzerine, 2015 ağustos ayında aldığı teklif üzerine Gediz Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Bölüm Başkanı olarak çalışmaya başladı. Gediz Üniversitesi’ndeki görevinden Twitter’daki idam ve şiddet karşıtı paylaşımları gerekçe gösterilerek rektör tarafından uzaklaştırıldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki bazı davalara uzman (bilirkişi) olarak çağrıldı.

Gözaydın, TC’nin ilk demokratik özel radyosu Açık Radyo’nun kurucuları arasındadır. Kuruluşundan tutuklanmasına kadar bu radyoda ‘Mekânlar ve Çağlar İçinde Ses / Johann Sebastian Bach’ adlı bir program ve bir dönem Ayşe Çavdar’la beraber ‘Yasaların Ruhu: Adalet Arayışından Sosyal Mühendisliğe’ adlı bir program yaptı.

Din, devlet, siyaset, hukuk ilişkileri, Türkiye’nin dış politikasında dinin rolü, dinsel ayırımcılık, sivillik konuları üzerine çalışmalar yaptı, pek çok uluslar arası bilimsel makale hazırladı. Ayrıca aynı konular üzerine çeşitli gazete, dergi, televizyon, radyoda yazılar yazdı, programlara katılıp konuşmalar yaptı.

İştar Gözaydın’ın yayınlanmış kitapları arasında ‘Bir Toplumda Bir arada Yasamak için Akılda Tutulması Gerekenlere Dair El Kitabı’, ‘Müslüman Toplum’, ‘‘Laik’ Devlet: Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı’, ‘Yurttaş 2000’, ‘Diyanet – Türkiye Cumhuriyeti’nde Dinin Tanzimi / The Management of Religion in Turkey’ var.

Tutuklandığında ‘Türkiye Tarihini Din Devlet Toplum İlişkileri Üzerinden Okumak’ konulu bir kitap üzerine çalışmaktaydı.

İştar Gözaydın’ın üyesi olduğu tek örgüt, kurucuları arasında olduğu Helsinki Yurttaşlar Derneği’dir (şu anda adı Yurttaşlar Derneği). Gözaydın. 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi cumhurbaşkanının seçimlere gölge düşürdüğünü belirterek siyasi partilere, medyaya, anayasal kurumlara ve hükümete çağrı yapan 76 akademisyen arasında yer aldı.

İmzacı isimler şöyle:

Ahu Öztürk film yönetmeni

Alev Avınca tekstilde yönetici

Alev Ok çevirmen

Alice von Bieberstein antropolog

Alin Taşçıyan sinema yazarı

Amberin Zaman gazeteci

Arzu Başaran ressam

Asena Günal sanat koordinatörü – editör

Asiye Kolçak HDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi

Aslı Doğan müzisyen

Aslı Erdoğan yazar

Aslı Odman tarihçi – akademisyen

Aslı Uluşahin gazeteci

Asuman Bayrak

Asya Ülker avukat

Aybike Haydaroğlu çevirmen

Ayça İnce akademisyen

Ayda Arel sanat tarihçisi

Ayda Özlü Çevik yapımcı

Aydın Teker koreograf

Aygül Erce müzisyen

Ayla Sümer Tsekka seramikçi

Aylin Onursev hukukçu

Aysel Ergün sivil toplum örgütü çalışanı

Aysenem Andiç sinemada yönetmen yardımcısı

Aysin Tulunay Virlan araştırmacı – immünolog

Ayşe Batumlu hukukçu

Ayşe Bengi senarist

Ayşe Berktay politikacı – yazar – çevirmen

Ayşe Çavdar gazeteci

Ayşe Çetinbaş belgeselci

Ayşe Erzan fizikçi – akademisyen

Ayşe Gözen ekonomist – akademisyen

Ayşe Serdar öğretim üyesi

Ayşegül İyidoğan

Ayşegül Tözeren doktor – yazar

Ayşe Gül Altınay antropolog – yazar – akademisyen

Ayşe Günaysu iletişimci – yazar

Ayşe Hür tarihçi

Ayşe Nur Doksat psikiyatrist

Ayşe Öncü emekli – sosyolog

Ayşe Tütüncü müzisyen

Ayşegül Devecioğlu yazar

Ayşegül Sönmez sanat eleştirmeni – kuratör

Ayşegün Soysal öğretim görevlisi

Ayten Özuğurlu emekli bankacı

Banu Cennetoğlu sanatçı

Banu Eryılmaz

Banu Güven gazeteci

Banu Kanıbelli müzisyen

Banu Paker yazar

Banu Tuna gazeteci

Bediz Yılmaz akademisyen

Bengü Karaduman sanatçı

Bente Nicolaisen

Beral Madra kuratör

Berat Günçıkan gazeteci

Beril Eyüboğlu çevirmen

Beril Sözmen fizikçi – akademisyen

Berke Baş belgesel sinemacı

Berrin Karakaş gazeteci – yazar

Betül Akan bankacı

Bice Akkaya

Bihter Çelik mimar

Bilge Selçuk psikolog – akademisyen

Bingöl Elmas belgeselci

Birgül Oğuz yazar

Birsen Atakan arabulucu avukat

Buğda Savaşır Uluğ psikoterapist

Burcu Kuğu

Burcu Kutlu öğretmen

Büşra Ersanlı siyaset bilimci – akademisyen

Canan sanatçı

Canan Arın hukukçu

Candan Yıldız

Ceren Kazancı öğrenci

Ceren Kenar gazeteci

Ceren Oykut sanatçı

Ceren Üner avukat

Ceyda Can işletmeci

Ceyda Karan gazeteci

Ceyda Taşpolatoğlu hostes – fotoğrafçı

Çağla Oflas gazeteci

Çiğdem Aydın psikolog – aktivist

Çiğdem Karabağlı emekli

Çiğdem Mater gazeteci – yapımcı

Çiğdem Özbaş editör

Çiğdem Şimşek öğretmen

Çiğdem Yalçın hak savunucusu – emekli turizmci – Yurttaşlık Drn.(hYd) üyesi

Defne Halman oyuncu

Deniz Altınay psikolog

Deniz Ilgaz öğrenci

Deniz Koloğlu radyocu

Deniz Yıldırım avukat

Derya Keskin akademisyen

Dilek Bektaş emekli öğretim üyesi

Dilek Berk

Dilek gökçin film yönetmeni

Dilek Hattatoğlu sosyolog – akademisyen

Dilşah Deniz akademisyen

Duygu Öz psikolog

Ebru Çapa gazeteci

Ebru Ergün psikolog

Ebru Işıklı tarihçi – akademisyen

Ebru Özbay grafiker

Eda Aslı Şeran yazar – akademisyen

Eda Erdener antropolog

Eda Gecikmez sanatçı

Ekin Bozkurt editör

Ela Karakuş müzisyen

Elif Aytaç Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyesi

Elif Çağlar müzisyen

Elif Ergezen belgeselci

Elif Gül Şahin psikoloji öğrencisi

Elif Köksal kraniosakrist – yazar – çevirmen

Elifsu Sabuncu akademisyen

Emel Ataktürk avukat

Emel Tezcan emekli

Emine Deniz Betil çevirmen

Emine Koç sosyal hizmet uzmanı

Emine Uşaklıgil iş kadını – gazeteci

Esen Çamurdan tiyatro eleştirmeni

Esin Düzel antropolog – dansçı

Esra Koç ziraat yüksek mühendisi

Esra Mungan psikolog – akademisyen

Esra Salmanlı hukukçu

Esra Zorlu Altan insan kaynakları – danışman

Evrim İnan Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyesi

Evrim Kepenek muhabir

Eylem Emel Yılmaz gazeteci

Ezgi Keskinsoy tasarımcı – çevirmen

Fatma Akdokur ilahiyatçı – akademisyen

Fatma Berna Yıldırım

Fatma Budak

Fatma Müge Göçek sosyolog – akademisyen

Ferda Önen proje koordinatörü

Ferhan Özenen psikolog

Feride Eralp çevirmen – feminist aktivist

Feryal Öney müzisyen

Feryal Saygılıgil sosyolog – belgeselci – fizikçi

Fethiye Çetin hukukçu – yazar

Feyha Karslı hukukçu

Feza Şişman gazeteci – çevirmen

Figan Erozan feminist aktivist – Bodrum Kadın Dayanışma Drn.üyesi

Figen Karaçay öğrenci

Filiz Karakuş feminist – insan hakları aktivisti

Filiz Kerestecioğlu politikacı – hukukçu

Filiz Salıcı emekli

Firdevs Hoser

Funda Alp tasarımcı

Funda Oral

Funda Şen ilaç firmasında lojistik uzmanı

Füsun Ertuğ arkeolog – emekli akademisyen

Füsun Özlen gazeteci / çevirmen

Gaye Boralıoğlu yazar

Göksun Demirel iç mimar

Gönül Dinçer mühendis – akademisyen

Gönül Sevindir muhasebeci

Görkem Akgöz sosyolog – sosyal antropolog

Gözde Kazaz gazeteci

Gülce Özen Gürkan müzik öğretmeni

Güler Erkoca ev kadını

Güliz Sağlam belgeselci

Gülnur Acar Savran feminist yazar – çevirmen

Gülnur Aksop politikacı – yazar

Gülnur Elçik feminist – aktivist

Gülseren Onanç iş kadını

Gülten Kaya müzik yapımcısı

Günay Demirbaş istatikçi

Hacer Ansal sosyolog – akademisyen

Hale Akay akademisyen – yazar

Hale Tenger sanatçı

Halime Güner Uçan Süpürge Bşk.

Hamide Koyukan çevirmen

Hanife Aliefendioğlu iletişimci – akademisyen

Hasibe Eren oyuncu

Hatice Altınışık politikacı

Hatice Caner serbest meslek sahibi

Hatice Türdü elektrik mühendisi

Hazal Halavut edebiyat eleştirmeni

Heja Bozyel gazeteci

Heval Bucak çevirmen

Hüda Kaya politikacı – yazar

Hülya Adak edebiyat eleştirmeni – yazar – akademisyen

Hülya Gülbahar hukukçu

Hülya Kurt emekli proje yöneticisi

Hümeyda Ok

Hürdem Yaprak serbest meslek sahibi

Hüsniye Parpar satış elemanı

İdil Eser Af Örgütü Türkiye Bşk.

İnci Aral yazar

İnci Asena yazar

İncilay Erdoğan tıp doktoru

İpek Çalışlar gazeteci – yazar

İpek Sarısoy insan kaynakları ve idari işler yöneticisi (SALT)

İrem Afşin editör – iletişim danışmanı

Irmak Zileli antropolog

Işıl Güleçyüz ressam

Işıl Ünal eğitim bilimci – akademisyen

Jaklin Çelik yazar

Jale Mildanoğlu emekli

Jale Parla edebiyat eleştirmeni – akademisyen

Jülide Kural oyuncu

Kızbeş Seyhan Aydın İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Bşk.

Kızılca Yürür tıp tarihi ve tıp etiği öğretim üyesi

Kumru Toktamış siyaset sosyoloğu

Lale Bakırezer

Lale Dilligil emekli

Lale Özer bilgisayar mühendisi

Latife Tekin yazar

Leman Yurtsever sivil toplum kuruluşu çalışanı

Leyla Diana Gücük müzik yazarı

Ludmilla Denisenko emekli

Maya Arakon siyaset bilimci – akademisyen

Mebuse Tekay hukukçu

Mehveş Evin gazeteci

Melda Omay emekli

Melek Özman FilmMor Bşk.

Melek Ulagay Taylan belgeselci

Meliha Öztoprak emekli

Melike Karaosmanoğlu aktivist

Melis Birder belgesel sinemacı

Melis Özbakır reklamcı

Melis Tantan sivil toplum kuruluşu çalışanı

Melis Uluğ psikolog – akademisyen

Melisa Ceren Hasmaden gazeteci – yazar

Meltem Gürle yazar – çevirmen

Meltem Öneş çevirmen

Meral Apak akademisyen

Meral Camcı ihraç edilmiş akademisyen

Mercan Erzincan müzisyen – öğretmen

Meriç Özgüneş insan hakları uzmanı

Meryem Fehime Oruç öğretmen – yazar

Meryem Koray ekonomist – siyaset bilimci – akademisyen

Mihri Gürsoy emekli

Mihri İnal Çakır antropolog

Mine Özerden sinemacı

Miray Demir psikolog – Bodrum Kadın Dayanışma Drn. üyesi

Muazzez Uslu Avcı şair

Müge Karalom hukukçu

Müge Terlan spor eğitmeni

Nalan Sakızlı fizikçi – belgeselci

Nalan Yırtmaç ressam – öğretmen

Naz Nazlı Alatlı çevirmen

Nazan Aksoy öğretim üyesi

Nazan Maksudyan tarihçi – akademisyen

Nazlı Doğuoğlu doktora öğrencisi

Nebile Irmak Çetin DİSK Genel-iş sendikası Şub.Bşk.

Necla Akgökçe feminist gazeteci

Necmiye Alpay dil bilimci

Nermin Kaplan avukat

Nermin Sinar eğitimci

Neslihan Acu yazar

Neslihan Rugancı psikolog

Nesrin Nas iktisatçı – eski milletvekili

Neşe Erdilek yazar

Neşe Şen senarist

Neşe Yaşın şair

Nil Mutluer sosyolog

Nilay Mutlu öğretmen

Nilgün Aklar emekli – eski sendikacı

Nilgün Doğançay tıp doktoru

Nilgün Öneş senaryo yazarı

Nilgün Saraçoğlu emekli – basın ve halkla ilişkiler (İKSV)

Nilgün Toker felsefeci

Nilgün Yurdalan emekli

Nilüfer Kuyaş yazar

Nimet Tanrıkulu sivil toplum kuruluşu çalışanı

Nisan AK müzisyen

Nur Bekata Mardin Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Boğaziçi Üniversitesi)

Nur Elçik sivil toplum örgütü yöneticisi

Nur Sürer oyuncu

Nuran Bayer belgeselci

Nurcan Baysal yazar

Nurcan Gündoğan ressam

Nurgül Polat mühendis – akademisyen

Nursen Tüzün finansçı

Olga S. Hünler akademisyen

Oya baydar yazar

Oya Baysal sivil toplum örgütü gönüllüsü – ÇYDD Beyoğlu şube bşk – eğitimci

Oya Berk edebiyat eleştirmeni – akademisyen

Oya Yeşilada avukat

Özengül Ergün drama eğitmeni

Özgül Kapdan sivil toplum kuruluşu yöneticisi

Özgür Sevgi Göral hukukçu

Özlem Binder emekli bankacı

Özlem Dalkıran gazeteci

Özlem Gül memur

Pelin Başaran sanat koordinatörü

Pelin Demireli aşçı

Perihan Mağden yazar

Pınar Deniz Küçükyıldırım editör

Pınar İlkkaracan psikoterapist

Pınar Önen gazeteci

Rabia Kıraç hekim

Raife Polat müzik yazarı

Refika Sarıönder

Refika Tüzün danışman

Reyan Tuvi belgeselci

Rojin (Ülker) şarkıcı – oyuncu

Sanem İlçe ünivesitede satın alma müdürü

Seçil Doğuç sosyolog

Seçkin Yasar film yönetmeni

Selda Aksoy danışman

Selda Asal görsel sanatçı

Selda Şen tarihçi – akademisyen

Selen Gülün müzisyen

Sema Bayraktar finansçı – akademisyen

Semra Somersan sosyolog – antropolog

Senem Aytaç psikolog

Senem Sinem fotoğrafçı

Serap Güre sivil toplum kuruluşu çalışanı

Serpil Altop hukukçu – yazar – akademisyen

Serpil Güler yapımcı – yönetmen

Seval Yeşilada Akbaş bilgi işlemci

Sevda Karaca gazeteci

Sevda Köksoy Küey avukat

Sevgi Binbir hukukçu

Sevgi Özçelik bankacı

Sevil Demirci yapımcı

Sevil Kurdoğlu emekli öğretmen

Sevil Tunaboylu ressam

Sevim Korkmaz Dinç yazar – Kadın Yazarlar Derneği

Sevin Okyay yazar – eleştirmen – gazeteci

Sevinç Altan ressam

Seyla Benhabib akademisyen

Sırma Köksal yayın yönetmeni

Sibel Altan oyuncu

Sibel Asna iletişim danışmanı

Sibel Bülay yönetici – editör

Sibel Hürtaş gazeteci

Sibel Oral gazeteci

Sibel Özbudun antropolog – akademisyen

Sibel Yardımcı akademisyen

Sibel Yerdeniz yazar – yayıncı

Sibel Yılmazer bilgisayar mühendisi

Sinem Sinan Goknur

Suna Aras şair

Suna Kafadar yazar ve çevirmen

Suna Kılıç çevirmen

Suzan Samancı yazar

Süreyya Karacabey ihraç edilmiş akademisyen

Şafak Pavey politikacı

Şafak Şilan Ülker mimar

Şahika Karatepe tarihçi – akademisyen

Şebnem Korur Fincancı adli tıp profesörü, Türkiye İnsan Hakları Vakfı bşk

Şefika Gürbüz politikacı

Şemsa Özar ekonomist – akademisyen

Şemse Kutsal hukukçu

Şengül Çiftçi fotoğrafçı – Küresi BAK aktivisti

Şengün Kılıç gazeteci – yazar

Şirin Tekeli emekli – siyaset bilimci

Şule Aytaç sosyolog

Şule Özler ekonomist – psikoanalist

Şükriye Ercan yazar – Evrensel Hak ve Özgürlükler Derneği genel bşk

Taciser Belge çevirmen – editör – (eski Helsinki) Yurttaşlar Drn. kurucu üyesi

Tamar Nalcı danışman – yazar

Tekgül Arı yazar

Tennur Koyuncuoğlu hukukçu

Tilbe Saran oyuncu

Tülay Taşyar metin yazarı – editör

Tülay Tecimer akademisyen

Tülin Er çevirmen – editör

Türkan Uzun emekli

Uğur Arıkan arkeolog

Umut Azak öğretim üyesi

Vedia Yeşim Bayanoğlu tıp doktoru

Vivet Kanetti yazar

Yaprak Melike Uyar müzik yazarı

Yaprak Zihnioğlu yazar

Yasemin Ahi siyaset bilimci

Yasemin Çongar gazeteci

Yasemin Öz hukukçu

Yeşim Çobankent gazeteci

Yeşim Dinçer editör

Yeşim Yalman etkinlik yöneticisi

Yıldız Bayazit ekonomist – senarist

Yıldız Önen akademisyen

Yonca Demir işletmeci – akademisyen

Yudit Namer psikolog – akademisyen

Yuksel Selek politikacı

Yurdagül Erkoca gazeteci – iletişim danışmanı

Yurdusev Özsökmenler antropolog – gazeteci

Zehra Şenoğuz

Zeliha Karınca politikacı

Zerrin Kurtoğlu Şahin ihraç edilmiş akademisyen

Zeynep Atikkan gazeteci – yazar

Zeynep Direk felsefeci – akademisyen

Zeynep Ekener ekonomist

Zeynep Gönen bağımsız akademisyen

Zeynep Günsür Yüceil dansçı – koreograf

Zeynep Herkmen çevirmen

Zeynep Oral tiyatro eleştirmeni – yazar

Zeynep Ö. Yılmaz mimar

Zeynep Özatalay çizer

Zeynep Tanbay dansçı – koreograf