395 okul servisi trafikten men edildi, 2 bin 326 sürücüye cezai işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığı okul çevreleri, servis araçları ve genel asayiş trafik denetim uygulaması kapsamındaki denetimlerde uygunsuz bulunan 395 okul servisinin trafikten men edildiğini, 235 işyeri hakkında ise idari işlem yapıldığını açıkladı.

Fotoğraflar: DHA

Ülke genelinde 46 bin 925 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 37 bin 76 okul servis aracı denetlendi, 2 bin 326 sürücüye cezai işlem uygulandı ve eksikliği tespit edilen 395 servis aracı trafikten men edildi.

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Aranan 946 şahıs yakalandı

Uygulama kapsamında 15 bin 183 okul çevresi kontrol edildi, öğrenci yurtlarına yakın alanlarda bulunan 35 bin 352 umuma açık yer denetlendi. Bu denetimlerde 235 iş yeri hakkında ve adet sigara satışı yapan sekiz iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.

Umuma açık yerlerde bulunan 389 bin 484 şahıs sorgulandı. Sorgulamalarda ikisi FETÖ/PDY, 21’i uyuşturucu suçları, dokuzu cinsel suçlar, 60’ı yaralama, 42’si hırsızlık, 17’si dolandırıcılık, 20’si tehdit, yedisi hakaret, 12’si kayıp çocuk, 537’si yoklama kaçağı-bakaya, 219’u diğer suçlardan olmak üzere toplam 946 aranan şahıs yakalandı.

6 bin 301 paket kaçak sigaraya el kondu

Ayrıca denetimlerde 13 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet av tüfeği, 956 adet mermi-fişek, dokuz adet kesici delici alet ile dört adet kurusıkı tabanca, 507 gram eroin, 15 gram esrar, 129 gram sentetik uyuşturucu, 6 bin 301 paket kaçak sigara, 144 litre kaçak içki, 17 bin adet tütün doldurulmuş macaron ve 161 bin 36 gram macarona doldurulmak üzere kıyılmış tütün ele geçirildi.