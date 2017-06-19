39 gündür ‘bulunamadı’: Atatürk’e hakaret yağdıran Nurcu hocanın davası görülecek

Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret yağdıran ve hakkında yakalama kararı bulunan Nur Cemaati hocası Hasan Akar2ın davası yarın görülecek.

Akar, 39 gündür aranıyor.

Nur Cemaati’nin hocalarından olduğu belirtilen Akar, sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Mustafa Kemal Atatürk için “1938’de geberen piç” ve annesi Zübeyde Hanım için “Selanik’te resmi kayıtlarda genelevde çalışıyor” gibi ifadeler kullanmıştı.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılan Akar, adresinde bulunamamıştı. CHP, Akar’ı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sormuştu: “Atatürk’e küfür eden bu meczup neden yakalanamıyor?”

Hürriyet’ten Burcu Purtul Uçar’ın haberine göre, Akar’ın ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlarından toplam 2.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Hakkındaki yakalama kararına rağmen 39 gündür bulunamayan Akar’ın yargılanmasına yarın Bakırköy 18’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak. Akar, duruşmaya gelirse hakim karşısına çıkarak kendisini savunacak.