Bursa 3’üncü İdare Mahkemesi’nce köylüler ile çevrecilerin Toprak Koruma Kurulu’nun onay kararına karşı açtığı davada, Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız köyüne yapılması planlanan biyokütle enerji santrali projesinin iptaline karar verildi. Daha önce de Bursa 2’nci İdare Mahkemesi’nde açılan davadan iptal kararı çıkmıştı.